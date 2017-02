Pozor na zdrave-klby.com, Flexa Plus New a Prof. Marka Millera

Stránky na adrese zdrave-klby.com sú presne typickým príkladom problémového podozrivého webu, ktorý predáva pochybný Flexa Plus New

Stránky na adrese zdrave-klby.com sú presne typickým príkladom problémového podozrivého webu, akých je v poslednom čase ako smetí. Každý týždeň upozorňujeme na weby, ktoré podvodným spôsobom beztrestne okrádajú ľudí o peniaze. Podvodné preto, že ilegálnym spôsobom propagujú prípravok Flexa Plus New, porušujú viacero zákonov Slovenskej republiky, neuvádzajú povinnú identifikáciu predajcu, uvádzajú vymyslené identity ľudí, falošné komentáre, prvky, nátlakové scripty s odpočítavaním času, podvodnými kecami a tiež podvodnými garanciami.

Profesor Mark Miller, údajný odborník, neexistuje

Ako býva zvykom. To jediné, na čom je stránka a dôveryhodnosť postavená, je tvrdenie renomovaného odborníka o ktorom ale nenájdete mimo tieto stránky a ďalšie podvodné stránky z iných krajín nič. Ani zmienku. Tieto stránky sú súčasťou mnohých reklám a tak sa aj my dozvedáme o nejakom zázraku cez reklamné bannery.

Zneužitý lekár Steven F. Harwin z New Yorku

Nuž, priatelia, údajný lekár profesor Miller, ktorý má byť garanciou úspechov a zázračnosti prípravku Flexa Plus New naozaj neexistuje. To, čo prezentujú tieto podvodné primitívne stránky je odporný podvod a krádež identity. Zneužili totiž reálnu lekársku kapacitu. Ukradli fotografiu uznávaného lekára Stevena Harwina z USA a nasadili si ju do svojich stránok. Originál si môžete dobre obzrieť na týchto stránkach. http://drharwin.com/

Podvodný magazín

Logo The Globe News, ale doména celkom o niečom inom. Všetko v menu, čo je ako šport, veda, motorizácia, hudba, lifestyle, miesta a humor, všetko to je len narafičené, nič z toho nefunguje. Všetko vedie na odklik na nákup pochybného prípravku. Opodstatnene používame spojenie pochybného, keďže ho predáva takáto nekalá praktika a zavádzanie. Prípravok nemá žiadne skutočné referencie a skutočné hodnotenia. Na stránkach sa posúvajú dátumy podľa toho, kedy prídete. Posúvajú sa dátumy aj na narafičených vymyslených komentároch. Komentáre nie sú pravé, sú natvrdo nasadené do kódu webu.

Predajný web predáva Flexa Plus New

To sa podržte, ak náhodou ten prípravok chcete kúpiť, odrazu sa dostanete na stránky http://zdrave-klby.com/legs/oferta/, pozor, ste pritom stále na tom istom webe. Čo za magazín predáva rovno u seba prípravky? No to je ľahké. Len podvodný a pochybný. Predajný web obsahuje nakradnuté fotografie z iných stránok, vymyslené príbehy ľudí, ktorí vychvaľujú, ako v 60 rokoch majú za pár týždňov kĺby ako 20 roční ľudia. Niečo také nie je možné. Ani medicínsky, ani len pomocou neznámeho pochybného prípravku. Samozrejme, že takýto zázrak vyláka peniaze a nedozviete sa nič o tom, ako prípravok reklamovať.

Upozorňujeme, že stránky porušujú zákony Slovenskej republiky a sú propagované ďalšími praktikami, ktoré sú v rozpore s Obchodným zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.