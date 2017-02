Vymývanie mozgov v TV-nákupe a zázračná kamera do auta

Najpredávanejšia kamera do auta na zahraničných obchodoch za 16 až 30 dolárov sa dá na Slovensku predať za 49 EUR v pôvodnej cene 200...

Najpredávanejší typ kamery na zahraničných obchodoch za 16 až 30 dolárov sa dá na Slovensku predať za 49 EUR v televíznom nákupe a ešte máte mať pocit, že ste ušetrili 150 EUR. Poslúžiť k tomu má skvelo pripravená reklama, ktorá je však v skutočnosti tak príšerne brutálnym vymývaním mozgov nepozorných ľudí. Foto je len ilustračné. Nespomíname kanál, predajcu a ani značku. Je na každom, aby si v článku našiel pre, alebo proti.

Ak zavoláte teraz, získate úplne samozrejmé veci zadarmo

Ak si zavoláte ihneď, dostanete držiak na kameru a káble, ktoré sú vždy súčasťou balenia. Dokonca uvádzajú, že pôvodná cena je 200 EUR, aj keď za 200 EUR sa dá už kúpiť Full HD mimoriadna kvalita. To, čo prezentuje televízna reklama je však kamera s čisto len HD kvalitou záznamu, ktorý je pre účel reklamy ešte dokonca aj upravený. Kamera do auta na záberoch je totiž v skutočnosti pokojne vypnutá a všetky tie zábery, ktoré sa zobrazujú na zostrihu, sú dorábané umelo. V tak jasnej a čistej kvalite záznam na kamere v žiadnom prípade nebude. Ide tak o určité zavádzanie, lebo takto žiadna kamera nahrávku nezobrazuje. Okrem toho reklama opakovane zopakuje niekoľko krát zopár fráz, ktoré majú psychologicky zapôsobiť na potenciálneho zákazníka. Reklama sa snaží presvedčiť, že len táto kamera dokáže všetko to… hoci väčšina kamier oveľa lacnejších dokáže ešte viac.

Kamera do auta identická s kamerami na eBay.com

Fráza z reklamy „Ak viete ušetriť na poistnom a na pokutách, cena kamery sa vám môže rýchlo vrátiť.“ je úbohosť. Najmä ak sami na poistnom a na pokutách neplatíme sumy, ktoré sa dajú pri takomto nákupe predražiť. Kameru máme osobne už roky a žiadnu úsporu nemôžeme pocítiť. Na pokutách už vôbec nie. Nie sme v Rumunsku, aby sme sa s policajtmi dohadovali na niečom, čo majú na kamere aj oni. Drzosť je používanie hraných scénok s políciou, ktorej vraj ukážem nahrávku a oni ma nechajú ísť. Ukázať, nastaviť, zobraziť a spustiť nahrávku na konkrétnom mieste na takejto kamere je oveľa komplikovanejšie. Občas dokonca v strese nemožné.

Absurdná situácia

V scénkach reklamného predaja je aj jedna zvláštnosť. Herečka zosadí kameru, pricapí ju do interiéru a nasmeruje na konkrétne jedno okno. K tomu oknu príde zlodej, rozbije ho a šmátre rukou niekde pred kamerou. Naša otázka znie, ako je možné používať kameru na ochranu pred takýmto druhom zlodejov, keď prvé čo si všimne je kamera, tú ukradne a nie je tak záznam o jeho činnosti? Hlavne čo za zlodeja sa nechá nahrať a záznam nechá v aute? Choré! Už len to, že herečka nasmeruje kameru na jedno okno a zlodej sa musí objaviť presne v tomto okne. Nemožné! Áno, nejaká drobná šanca záznamu tu je, napríklad ak sa okno rozbiť nakoniec nepodarí. Ale považovať to za jednoznačnú ochranu je trúfalosť.

Reklama v televízii je šialená, neodborná, zavádzajúca a drzá. Ak totiž „nezavoláte ihneď“ a odmietnete darčeky, ktoré sú vám ponúkané, potom si musíte asi kameru počas jazdy držať a nahrať môžete len pár minút a už nikdy viac nič na kameru nenahráte, lebo ste odmietli káble a držiak. Nezabúdajme ani na to, že na videách sa objavujú ukážky inštalácie kamery na predné okno, ktoré by však mohli znamenať pokutu za to, že ste si do zorného poľa umiestnili niečo také. Kamera do auta, respektíve autokamery ako také sú tolerované vyššie, tak, aby neclonil ani kábel a ani kamera. To, čo zobrazuje reklama je príležitosť na opodstatnenú buzeráciu zo strany polície.