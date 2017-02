Tesco rozdáva 100 EUR kupóny? V skutočnosti ide o podvod

Podvodné stránky ponúkajú ľuďom 100 EUROVÉ kupóny do TESCO. V skutočnosti nejde o žiaden kupón, len zneužité logo a narafičený kód. U

Podvodné stránky ponúkajú ľuďom 100 EUROVÉ kupóny do TESCO. V skutočnosti nejde o žiaden kupón, len zneužité logo a narafičený kód. Už prvá veta na pochybných nastražených stránkach na adrese: http://insightsurveys.net/tesco20/ ponúka vetu „Vybrali sme vás a ponúkame vám možnosť zúčastniť sa nášho krátkeho prieskumu a získať kupón! Zostáva nám iba 259 kupónov, preto sa poponáhľajte.“ ktorá je naozaj zvláštna. Najmä preto, že rôznym ľuďom zobrazuje na Facebooku rôzny počet zostávajúcich kupónov a ak sa pripojíte cez mobil, aj číslo máte iné. Kupóny neubúdajú, skôr sa miešajú.

Stránky a zneužité TESCO

Takáto poukážka je v TESCU neplatná. Nemá reálnu hodnotu. Stránky, ktoré ju generujú, sú podvodné stránky s podivnou doménou, nezobrazujú prevádzkovateľa, ani kontakt. Komentáre, ktoré sa pod stránkou zobrazujú, sú narafičené nefunkčné správy dosadené natvrdo v kóde a nie písané reálnymi ľuďmi. Okrem toho, komentáre zrejme pochádzajú z inej podvodnej stránky, pretože nesedia k tomu, čo sa deje hore. Odkliky nereagujú, čo je len jasný dôkaz toho, že ide o škaredý podvod. Ľudia pritom horlivo klikajú a nechávajú si vygenerovať vlastné poukážky. Celé stránky sú vyrobené tak, aby vás prinútili zdieľať túto konkrétnu podvodnú stránku a dotiahnuť ešte viac ľudí. Vypuklo tak doslova šialenstvo.

Dôvetok: Do redakcie sa nám ozvalo už 15 rozčarovaných ľudí, buď s otázkou, či je to pravda, alebo s upozornením, že to naozaj pravda nie je. Prosíme, nechoďte do predajní TESCO s týmito poukážkami. Ide o podvod a zneužitie loga TESCO.