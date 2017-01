Zneužitý chorý chlapec Lucas Costa a fotografia na Facebooku

Chlapec z Brazílie menom Lucas Costa trpí vzácnym ochorením Epidermolysis bullosa, vďaka ktorému prišiel o prsty a jeho koža vyzerá ako po spálení...

Chlapec z Brazílie menom Lucas Costa trpí vzácnym ochorením Epidermolysis bullosa, vďaka ktorému prišiel o prsty a jeho koža vyzerá ako po spálení. Pohľad na niečo takéto musí každého chytiť za srdce. Práve to využíva podľa profilu mladý Švajčiar, ktorý len jednoducho fotografiu umiestnil na Facebook.

Hoci najväčší osoh by spravil, ak by uviedol pravdu, že chlapec má aj svoju stránku a je mu možné pomôcť priamo, nemá záujem chlapcovi pomôcť. Fotografiu použil pre vlastný osoh. Vyvolal totiž viralitu a získal tým len on.

7 miliónov komentárov a tie rastú

K fotografii chlapca s obväzmi na rukách pripojil text, že mu k jeho narodeninám priatelia nechceli pogratulovať kvôli jeho chorobe. Samozrejme, niečo také je nemožné. Ak sa raz dostal s dlhoročným ochorením do kolektívu, možno mu nepotriasli rukou, pre dieťa možno trochu vážnejšia záležitosť. No aby mali problém mu pogratulovať slovne? Text, ktorý sa snaží vyvolať emócie o ľudí, bol úspešný. Viac ako 7 miliónov komentárov vyvolalo tak šialene veľkú viralitu, že o túto fotografiu zobrazuje Facebook opakovane a niekoľko krát pri každej príležitosti, stačí si ju pozrieť a odignorovať.

Fotografia je len hnusne zneužitá, nejde o žiadnu pomoc

470 000 zdieľaní a viac ako 7 miliónov komentárov. Pri takomto brutálnom čísle musíme hovoriť o neuveriteľne rozsiahlom úspechu príspevku. Obrátená stránka veci je však tá, že nemá spoločné so skutočným originálnym prípadom, chlapcom z Brazílie, ktorý ochorením trpí. Tento celý úspech vyvolaný raz a v podobnej sile možno už neopakovateľný, pritom mohol byť lepšie premyslený. Pokiaľ by totiž boli uvedené pravdivé údaje, nie citovo manipulatívne drísty, mohlo sa naozaj pomôcť finančne aj chlapcovi. Stačilo uviesť stránky jeho rodiny a jeho prípadu.

Napísať HAPPY BIRTHDAY do príspevku nemá žiadnu logiku, význam a ani hodnotu. Možno nejakú vykonštruovanú vymyslenú hodnotu o ktorej chcú presvedčiť sami seba tí zapojení. Chlapcovi je to celkom jedno. Nemá z toho nič. Na celom „projekte“ zarobila jediná osoba, Elvid Dervishi (link), ktorý fotografiu zverejnil. Musel vidieť, ako výrazne rastie úspech jeho fotografie a citovej manipulácie. Ľudia sa chytili. Neurobil nič preto, aby chlapcovi pomohol. Neuviedol ani len jeho meno, aby si ho mohli ľudia vyhľadať.

Ochorenie Epidermolysis bullosa

Epidermolysis bullosa je vzácne genetické ochorenie, ktoré spôsobuje vznik bublín v oblastiach s vysokým trením a sliznicami, rovnako ako hlboké lézie podobné popáleniam. Môže spôsobiť zlý vývin zubov, oslabuje rast a lôžka nechtov a tiež spôsobuje vypadávanie vlasov. Spôsobuje rozsiahle škody a problémy ako anémia a spomalenie rastu. Krehké bubliny spôsobujú infekcie. Príčinou ochorenia epidermolysis bullosa sú genetické zmeny.

Zvrátený marketing môže byť úspešný marketing

Chcete megaúspešný osobný profil, tisíce odberov vašich drístov a imidž záchrancu ľudstva? Stačí si skopírovať fotografiu chorého, alebo trpiaceho dieťaťa a vyvolať masovú histériu jednoduchou vetou, v ktorej požiadate ľudí, aby trpiacemu dieťaťu dali lajk, alebo komentár. Žiaľ takto nejako funguje viralita na Facebooku, mimo iných spôsobov. A čím je stránka, alebo profil virálnejší, tým viac sa objavuje v rôznych spojitostiach. Úspešný a sledovaný profil osobný aj stránkový si s dobrými číslami môže zarobiť už len tým, že niekto na fotografii nepije Coca Colu, ale Pepsi. Príkladov je veľa, od bežnej inzercie, po product placement, ako keď je všade množstvo reklamy, celebrita na svojej fotografii ukazuje fotky z kúpeľne, kde sú šampóny len jednej značky, alebo tasí okuliare s konkrétnou značkou tak, aby bolo vidieť hlavne značku.

