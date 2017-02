Pozor: Na Facebooku sa šíria podvodné reklamy na liečenie kĺbov

Priatelia, radi by sme upozornili na pomerne dosť veľa reklám, ktoré používajú tematiku kĺbov a liečby ochorení kĺbov.

Priatelia, radi by sme upozornili na pomerne dosť veľa reklám, ktoré používajú tematiku kĺbov a liečby ochorení kĺbov. Reklamy sú zacielené najmä na starších ľudí, nie mladých, aby sa tak podvodníci vyhli odhaleniu počítačovo gramotnejším človekom. Stránky mybeejoints.com sú tie, na ktorých sa nachádza cieľová ponuka a stránky Joint Pro Technique sú tie, ktoré platia kampaň.

Zázračný prípravok na liečenie kĺbov od XX neznámeho zdroja s XX neznámym zložením.

Keďže sa problémom už zaoberáme, radi prinesieme podrobnú sondáž o to, čo prináša prípravok BeezMAX orto krém a hlavne kto je to Agafia Lyková, vymyslená postavička, ktorá vraj prišla s prevratným objavom. V ďalekom Rusku z olivového oleja… stop, stačí. Už takto debilné spojenie je varovaním, že to celé musí byť podvod. Webstránka je odporný podvod, reklama rovnako tak. Ľudia to prekukli a píšu v komentároch.