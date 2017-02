Podvodné súťažné stránky VYHRAJ DNES, tisíce Slovákov naletelo

Stránky VYHRAJ DNES sú nebezpečné v tom, že zavádzajú obrovský počet ľudí podivnými súťažami o produkty, ktoré pritom ani nevlastnia.

Neustále nachádzame nové a nové stránky na Facebooku, ktoré zarábajú na dôverčivosti ľudí. Falošné súťaže, podvodníci a špekulanti sú rozšírenejší, než skutočné súťaže, ktoré reálne aj ponúkajú nejaké výhry. Najnovší prípad je príkladom stránok, ktoré sú vytvorené len v snahe odchytiť čo najviac obetí a servírovať im reklamu. Nič z toho, čo ponúkajú ako výhru, pritom reálne nevlastnia a vodia ľudí za nos. Možno by to nevadilo, ak by šlo o súťažný portál s 300 fanúšikmi, akých je niekoľko desiatok. Tieto stránky však len v tejto chvíli oklamali a spájajú viac ako 4000 fanúšikov, Slovákov, ktorí uverili, že vyhrajú.

Nebezpečné súťaže na VYHRAJ DNES

Stránky VYHRAJ DNES sú nebezpečné v tom, že zavádzajú obrovský počet ľudí podivnými súťažami o produkty, ktoré pritom ani nevlastnia. Primitívna príprava jednotlivých súťaží nebude celkom v poriadku, pretože do jednotlivých výhier ich autor dáva fotografie stiahnuté z bazos.sk, z predajne ASKO a z ich stránok, prípadne z iných obchodov. Fotografie, ktoré si môžete sami stiahnuť z množstva dostupných miest, ale už ich ťažko niekde použijete, tento konkrétny človek používa opakovane do rôznych príspevkov, ktoré sľubujú závratné výhry.

Znepokojivé je to, čo sa píše v každej jednej súťaži. Ak totiž chcete o 30 percent vyššie šance na výhru, je nutné mať paušál. Prečo? Čo má paušál s tým, že chcete vyhrať niečo čo dostanete zadarmo? V skutočnosti nedostanete zadarmo absolútne nič. Ani výhry prevádzkovateľ nevlastní, ide o narafičenú stránku. Vzhľadom na to, že v poslednom čase sa roztrhlo vrece s podvodníkmi, ktorí žiadajú posielať SMS – údajne na overenie správnosti adresy, je vysoko pravdepodobné, že otázka na paušál nebude len tak náhodou. Pokojne môže ísť o ďalší level aktuálnych podvodných praktík, ktoré budú vyžadovať poslať SMS.

Cena SMS môže byť 18,50 EUR a nezískate ani výhru a ani tieto peniaze naspäť. V prípade, ak uveríte sľubom a pošlete ešte opravnú SMS, v skutočnosti nepôjde o opravnú SMS ale len ďalšiu za 18,50 €. Varujte priateľov, ktorí sa ocitli medzi fanúšikmi tejto stránky. Výhra nie je výhrou a neposielajte SMS za účelom overenia len preto, že to niekto povedal. Najmä ak sa ukrýva šikovne v pozadí.

Upozornenia na problémy:

Súťaže nie sú skutočné

Tovar nie je skutočný

Fotografie sú pokradnuté z rôznych stránok

Utajený prevádzkovateľ, z ničoho nič, z čista jasna sa vyskytli tieto stránky.

Chýba akýkoľvek sponzor, vysvetlenie, návratnosť

Chýbajú podmienky, definícia pojmov, organizátor, sponzor, účel súťaže, priebeh súťaže, definitívna platnosť, a následne nejaká informácia o závere súťaže. Chýbajú vyhodnotenia, prehlásenie k narábaniu v oblasti osobných údajov.

Celkom vedľajšie: Podvodné facebook stránky sa nachádzajú na odkaze: https://www.facebook.com/vyhrylosujeme/, pričom slovo „losujeme“ v slovenčine ani neexistuje a toto slovo používajú toľko krát, že je možné pochybovať, či ide o Slováka, alebo aspoň plnoletého človeka so vzdelaním.

Prejav v príspevkoch, odhad 16 rokov chlapec s túžbou po predaji úspešných stránok.

Odkaz stránok vedie na Zarabajsi.sk

Zaujímavé je sledovať doménu, na ktorú stránky z Facebooku odkazujú. Ide o doménu registrovanu po niekoľkých rokoch voľnej dostupnosti 2. Februára 2017. To znamená, že len pred pár týždňami ju niekto registroval a má záujem prevádzkovať službu na zarábanie peňazí. Nikde sme sa o nej ešte nemohli dozvedieť, jedine ak samotný majiteľ v štádiu prípravy stránok umiestni odkaz. Trochu nešťastne tak propagujú nedokončený web v čase, keď o ňom Google ešte nemá vedieť. Budeme sami osobne budeme sledovať, čo sa objaví na týchto stránkach a v akej súvislosti s Facebook súťažným portálom. Sekcia KONTAKT nefunguje podobne, ako všetky kontaktné údaje. Ide tu o stávkovanie, podobne, ako o stávkovanie ide aj v podvodných SMSkách, ktoré nie sú overením, ale dobíjaním akéhosi kreditu. Existuje tu určitá spojitosť medzi týmito prípadmi, čo ešte budeme sledovať. Najbližší čas možno celkom spojitosť vyvráti, v každom prípade je zaujímavé vidieť priamo excelentný prípad podvodných súťaží. Tie s úspechom lákajú ľudí do pasce.

Upozorňujeme, že tieto nekompletné, ale prístupné stránky nijako nepoškodzujeme. Nepoškodzujeme žiadne dobré meno žiadnej spoločnosti, pretože chýba akákoľvek identifikácia.

POZOR !!!

Stránky sú spojené niekoľkými prvkami na tieto Facebook stránky – https://www.facebook.com/pg/zarabajsiii/about/ kde je opäť prevádzkovanie súťaží. Na týchto stránkach sa objavujú ďalšie indície, ba dokonca aj súťaže, ktoré žiadajú od výhercov poslanie overujúcej SMS. Varujeme, že nejde o overujúce SMS ale o podvodné praktiky, ktoré vás majú okradnúť o peniaze, pretože dobitím SMS dobíjate kredit podvodníkom. Odporúčame podať trestné oznámenie. Pripojte k svojmu trestnému oznámeniu snímky celej komunikácie, zároveň údaje o čísle a znení SMS, ako aj čase poslania týchto SMS. Do trestného oznámenia je možné pripojiť všetky indície a spojitosti, ktoré môžu viesť k presnému páchateľovi. Nie sme vyšetrovateľmi, aby sme mohli plne suplovať prácu polície.

Ďakujeme pani Zlatke za upozornenie na tento nový prípad.