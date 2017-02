Podvodné stránky predávajú ASAMI na údajnú obnovu vlasov

Asami je ten prípravok, ktorý sa snaží zaujať pomocou vymyslených stránok a vymyslených ľudí. Tí ľudia neexistujú. Stránky sú pochybné, rovnaké nájdete ...

Na Facebooku sa objavuje reklama o záchrane a obnove vlasov. Odrazu z tých fotografií máte pocit, že vám zachránia vlasy, ak máte náhodou v 30 rokoch plešinu. Aj vám sa tak hravo môže zobraziť reklama na stránky http://www.astonishinghairgrowth.com/sk_asami_hair_growth-mf6/index.php, ktoré sú ale len ďalším podvodným magazínom, doslova brakom so šialenými chybami v kóde, kde každý odkaz a odklik vedie na nákup pochybného prípravku.

Garik Martirosyan, už ste o ňom počuli? Je to akýsi nový hrdina podvodných stránok, ktoré sa vám snažia predať prípravok na rast vlasov. Všetok obsah sa tu snaží vyzerať ako magazín. Následne aj komentáre vyzerajú ako zlý vtip, plné nafingovaných ľudí, profilov a identít. Fotografie pokradnuté z internetu,… skrátka typický príklad webov, akých tu už máme denne dosť a s akým sa stretávame celé mesiace.

Asami a nakoniec ste sami… bez peňazí

Asami je ten prípravok, ktorý sa snaží zaujať pomocou vymyslených stránok a vymyslených ľudí. Tí ľudia neexistujú. Stránky sú pochybné, rovnaké nájdete v množstve jazykových mutácií. Pre každý prípad sme si ich zálohovali, ak by sa špekulanti stojaci za týmto podvodom, snažili stránky a ľudí na nich zmeniť. Odkazy z prezentačného podvodného magazínu vedú nakoniec na stránky http://www.asamihairgrowth.com/sk_official_mb6/index.php, rovnaká doména ale akýmsi zázrakom priamo obchod. Zvláštne, aby aj magazín aj predajný web údajného zázraku mali rovnakú doménu. Asami sa na tomto webe propaguje cez viacero psychologických nátlakových trikov. Dole v ľavom rohu vybieha informácia o tom, že sa postupne míňa a trafili ste posledné 4 prezentačné balíčky.

Tie isté balíčky sa míňali včera. Keď pri skrolovaní objavíte fotografiu hedca Jareda Leta (foto pozrite na facebooku: fb.com/Varovanie), môžete sa popučiť od smiechu. Šialenci stojaci za týmto podvodom zneužili známeho herca do týchto stránok a mysleli si, že národ bude dostatočne blbý na to, aby ho nespoznal. Ten pritom nikdy nič také pochybné, ako je tento prípravok nepoužil a určite nepotreboval obnoviť vlasy z plešatosti. Dole v rohu neustále vybiehajú hlášky o tom, že práve niekto prípravok objednal, že koľko ich zostáva, ale všetko je to nastavené priamo v kóde stránky, nejde o reálne objednávky. Stránka obsahuje aj počítadlo odpočítavajúce hodiny do konca. Ak obnovíte stránky, všetko sa zresetuje a začína od začiatku. Aj počet míňajúcich sa kusov. Odporné nátlakové pokusy majú za následok rýchly neuvážený a nepreverujúci nákup.

Priatelia,

nemá niekto kontakt na manažéra herca Jareda Leta? 🙂

Na predajnom webe sa nachádzajú príbehy ľudí, ktorí neexistujú. Tieto fotografie patria iným ľuďom, nie skutočným slovenským zákazníkom. Pochádzajú z Ruska a iných krajín, opakujú sa opakovane na rôznych stránkach a ide tak o skopírované snímky falošných ľudí používaných aj na iných stránkach prípravku Asami v inom jazyku.

Právne problémy:

Zavádzanie

Klamanie zákazníka

Nedostatočné podmienky

Nejasný reklamačný poriadok

Neznámy prevádzkovateľ

Neexistujúce údaje ako IČO, reálny email, sídlo, telefonický kontakt na Slovensku

Naozaj dobré meno prípravku na internete neexistuje rovnako ako naozaj reálne skúsenosti skutočných ľudí tiež neexistujú.

Psychologický nátlak na rýchlu objednávku

Falošný magazín so zmanipulovaným kódom

Stránka sa snaží chrániť, aby ste si nemohli uložiť ani web a ani fotografie. Pre účely overenia pravdivosti a originality obsahu nás to ale nemohlo zastaviť.

Verdikt:

Vyhýbajte sa podobným reklamám aj drístom, podvodným kecom, zázračným prípravkom a hlavne stránkam, ktoré opakovane lákajú na zázraky a predávajú prípravky ilegálne – porušujúc zákony Slovenska. Ak už ponúkajú niečo v slovenčine, cielia to len na slovenského zákazníka a preto je nevyhnutné, aby stránky akceptovali platné slovenské zákony.