Podvodné reklamy a podvodníci na Facebooku zneužívajú TESCO

Facebook propaguje podvodné služby Foenews.sk a Labonews.sk – Podvodné reklamy, ktoré zneužívajú TESCO a fotografie staré niekoľko rokov z celkom iných médií hovoria o akomsi zázračnom získaní peňazí. Obyčajná žena menom Dominika Majerová dala výpoveď v práci v TESCU, pretože… táto reklama sa zobrazuje vo zvýšenej miere na Facebooku bez rozdielu, či ste žena, muž, a bez rozdielu veku. Obrovské náklady do reklamnej kampane očividne vôbec neprekážajú podvodným špekulantom.

Kde je pravda? Fingované klamstvo

Facebook nám podsúva odporné podvodné reklamy, ktoré sa nás snažia nalákať do pasce na zárobkové systémy, ktoré nemajú nič spoločné s reálnym zarábaním a reálnou prácou, alebo ešte lepšie – sľubujú vám jackpot v super online hre. Touto falošnou kampaňou sa snažia nalákať a zneužiť TESCO. Kontaktujeme TESCO, ako sa im pozdáva takéto zneužívanie.

Celá snímka, ktorá je hlavným propagátorom tejto podvodnej odpornej reklamy, je retuš pôvodnej TESCO snímky z inej udalosti a úprava „BREAKING NEWS“, aby to vyzeralo ako reálny objav.

Moderátor je skopírovaný z tohto videa: https://www.youtube.com

Fotografia TESCO zamestnancov pochádza odtiaľto z článku starého už 5 rokov: http://www.croydonadvertiser.co.uk

Čiže?

Špinavci sa snažia chytiť čo najviac ľudí do pasce pomocou podvodu. Stará fotografia a vymyslený príbeh o vymyslenej zamestnankyni Dominike Majerovej pracovníčky TESCA, ktorá mala dať výpoveď, je len finta ako priniesť niečo pomerne dobre známe. Trúfalí podvodníci, ktorí sa do niečoho takéhoto pustili, však idú ezohľadne po hlave – trúfalo sa šíria medzi ľuďmi a lákajú ich do systému online hazardných hier, ktoré vyžadujú vaše peniaze, no dokážu vás výborne oblbnúť, aby ste verili práve vášmu úspechu. Ďakujeme pekne. Majte sa na pozore a neverte príbehu zamestnankyne supermarketu TESCO, ktorá dala výpoveď.