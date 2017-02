Falošný Dávid z Prešova vraj počas prestávky v McDonalds zarobil majland

Vraj Dávid z Prešova mal náročný život a robil v McDonalds a počas prestávky dokázal zarobiť majland na nové Lamborgini. Nie len že v...

Vraj Dávid z Prešova mal náročný život a robil v McDonalds a počas prestávky dokázal zarobiť majland na nové Lamborgini. Nie len že v žiadnom McDonalde Dávid v Prešove nepracoval, chlapík z fotografie vôbec nie je Slovák, takéto Lamborghini sa nikdy na Slovensku neregistrovalo, je na ceste a nespĺňa predpisy, ešte aj celá stránka je poriadny podvod na ľudí, ktorých lákajú do pasce. Žiadna prestávka, žiaden úžasný príbeh a zázrak, ktorý dostal z prachu mladíka menom Dávid. Odporný podvod sa šíri na Facebooku v reklame, ktorú prezentuje akýsi The Healthy Page smerujúca na stránky thehealthypage.org.

Podvodný falošný článok o falošnom príbehu

Nič z toho, čo by ste sa dočítali na nafingovanom podvodnom webe na adrese a v článku (http://thehealthypage.org/zamestnanec-mcdonaldu-mal-konecne-stastie-vdaka-zdravemu-alternativnemu-zivotnemu-stylu/) nie je pravda. Všetko, čo vidíte, je nafingovaný umelý obsah. Články skopírované z iných webov a vymyslený príbeh ako jediný text v slovenčine informuje o blude, ktorý sa nikdy nestal. Kým Facebook reklama píše o závratnom zisku, tento článok už zisk nespomína. Ak by ste sa sem náhodou dostali bez reklamy, ani netušíte o čom to je. Na stránke je pár reklám, ktoré ako jediné môžu dávať logiku, no v skutočnosti možno len ide o zisk z nej. Pre viac info máte osloviť tvorcov a povedia vám viac. Neskúšajte to. Vzhľadom na spôsob šírenia, obsah a vzhľad webu je jasné, že toto nie je len tak. Zrejme sa niečo pripravuje a stránky sa zobrazujú skôr.

Nevieme nič, stránky sledujeme. Veríme, že čoskoro vysvitne o čo im ide a prečo si vymýšľajú falošné príbehy o falošnom človeku. Nelogický je bludný článok o zdravom štýle, pritom mal vyhrať peniaze.

Pravda je kde?