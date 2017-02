Objednávate ubytovanie online? Pozor na hostelsclub.com a letsbookshotel.com

Veľký pozor na objednávku ubytovania prostredníctvom týchto stránok. Už nejeden Slovák naletel na ponuku keď potreboval ubytovanie online...

Veľký pozor na objednávku ubytovania prostredníctvom týchto stránok. Už nejeden Slovák naletel na ponuku keď potreboval ubytovanie online za super ceny. Zaplatil, odoslal svoje peniaze za posledné voľné izby za vysnívanú cenu. Lenže keď dorazil do zahraničia, do konečného cieľa, čo čert nechcel, na recepcii na neho pozerali, či sa nezbláznil. Nevedia o ňom z jednoduchého dôvodu. Stránky zoberú peniaze, a už s Vami nekomunikujú. Kontaktoval nás čitateľ, ktorý je sklamaný z odporného správania sofistikovanej stránky na hrabanie peňazí, stránky, ktorá vás dostane do maléru a ani to nečakáte.

Varovanie pred letsbookshotel.com a letsbookshotel.com

Obe stránky vyzerajú veľmi podozrivo. Sú postavené na veľmi zastaranom systéme, obsahujú najlacnejší HTTPS certifikát, kde nemusia uvádzať svoje meno verejne. Pýšia sa najlepšími cenami a množstvom ponúk. Ide o predajný web, takže to, čo sa teraz dozviete vás nepoteší rovnako tak ako to nepotešilo všetkých podvedených po celom svete:

Svoje peniaze už zrejme nikdy neuvidíte

Stránky majú vytvorený systém, ktorý vám potvrdí

Jedna zo stránok sa len podobá na inú fungujúcu doménu na adrese http://www.letsbookhotel.com, ale spoločné nemajú nič, len zameranie

Stránky nikde neuvádzajú svojho prevádzkovateľa

Nedozviete sa, aká firma za nimi stojí

Neodpovedajú

Nemajú telefonický kontakt

Zatajujú sa

Zavádzajú svojou zrejme falošnou ponukou

Pozrite si hodnotenie webu. Len 186 dní starý web a vyzerá ako z roku 1999. Sídlo má v Turecku a stránku v tak dezolátnom stave kódu, že je zázrak ako sa dá na ňu z Googlu dostať. Viz: scamadviser.com

Stránok je viac + rovnaké ubytovanie aj obsah

Smutnou správou je, že týchto stránok je oveľa viac. Obeťou sa môžete stať, stránky zaniknú a vzniknú opäť na novej adrese. Bez zlej reputácie, ale stále ten istý kód. V minulosti mali rovnaké problémy aj tieto domény:

booklethotels.com

hotelforbooks.com

hotelsepay.com

bookamorehotels.com

bookamoreroom.com

pozor: identické stránky na adrese www.bookingscheaphotel.com už uvádzajú aj adresu do Bulharska a prevádzkovateľa, kým ostatné stránky tak nerobia. Sídlo dokonca vedie niekam, kde je to málo pravdepodobné reálne nájsť. Uviesť totiž môžete kdekoľvek čokoľvek

Upozornenie: dotknutá stránka je veľmi podozrivá. Neobjednávajte si na nej ubytovanie, ak máte pochybnosti. V našom prípade stačí veľmi zlá reputácia, veľmi mladý vek domény, ale príliš starý dizajn, čo je známka toho, že tieto stránky sa zrejme opakovane sťahujú už nejaký čas neustále na novú a novú doménu. Ide tak o SCAM, ktorý berie peniaze za niečo, čo reálne nedostanete. Nebudeme túto zmienku o službe sťahovať z opodstatnených dôvodov. Vyberá peniaze, s ľuďmi nekomunikuje a dokonca ani nemá zmluvy s hotelmi, ktoré ponúka. Niektoré z hotelov vôbec nepredávajú svoje ubytovanie online, čiže to, čo majú u seba je snaha nalákať ľudí do pasce.

Prípad uvádzame vzhľadom na reálne skúsenosti, odozvy a referencie na internete a uvádzame ho ako hrozbu vyhodnotenú aj nástrojmi, či ďalším vyhľadávaním. Je nutné zvýšiť ostražitosť. Nevyhnutnosťou je, aby zodpovední za tieto stránky, v prípade ak chceli odstrániť negatívnu zmienku na internete, vrátili nahrabané peniaze späť svojim obetiam. Ohradzujeme sa voči akýmkoľvek útokom zo strany spomínaných špekulantov stojacich za stránkami. Stránky boli plne zálohované.

Odporúčanie: Ak objednávate ubytovanie online, robte tak vždy len na stránkach, ktoré si predtým overíte vo vyhľadávaní jej domény, alebo názvu. V prípade pochybností kontaktujte hotel a potvrďte si svoju rezerváciu. Toto platí vždy a za každých okolností. Preverujte, komu dávate svoje peniaze. Predsa ich nedáte prvému človeku na ulici, ktorý vám povie, že vám naozaj o hodinku príde na rovnaké miesto a prinesie nákup podľa vášho želania. Odporúčame podať trestné oznámenie a pripojiť aj zoznam iných stránok, kde je identický obsah s kompletným fungovaním.

Referencie: