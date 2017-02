Manipulácia Nového času? Barcelona protestuje za prijatie utečencov + výzva

Slovensko na Facebooku v platenej kampani Nového času zaujala skutočnosť, že v Barcelone mala prebiehať veľká demonštrácia ľudí za prijatie ešte väčšieho počtu utečencov.

Slovensko na Facebooku v platenej kampani Nového času zaujala skutočnosť, že v Barcelone mala prebiehať veľká demonštrácia ľudí za prijatie ešte väčšieho počtu utečencov. Aj keď vieme, že samotní utečenci mieria do Nemecka a Švédska kvôli sociálnej politike a nemajú záujem o život v iných krajinách, ťažko ich presvedčia na Španielsko. Nový čas naservíroval správu o tom, ako rozsiahla demonštrácia to bola. Nepridali však žiaden twitter, žiaden status z Facebooku, žiadnu skutočnú fotografiu, ale naservírovali čitateľom „ilustračnú fotografiu“. Uvádzajú, že desaťtisíce ľudí, čo môže byť od 20 000 do XX 000 ľudí. Fotografia uvádza presnejší výraz 160 000 ľudí. Veď Nový čas má v rukách číslo 160 000 a oni uvedú len „desaťtisíce“? Presnejší a aj skutočnú fotografiu priniesol aspoň DenníkN.

Zvláštna chyba

Žiaden slušný magazín si nedovolí do článku o jablkách capnúť fotografiu čučoriedok. Ak ste boli niekedy v Barcelone, môžete hľadať v mysli, aj na fotografiách, kde sa to do čerta nachádza taká budova a veľké námestie a ako je možné, že vám to uniklo. To, čo predviedli pracovníci Nového času je ale ťažko chybou skôr manipuláciou. Aj vzhľadom na popisované monštrózne rozmery demonštrácie nemajú ani jedinú fotografiu. Použili preto jednu, kde je obrovská masa ľudí farebne vysvietená a neprehliadnuteľná. Bežní nenároční čitatelia, ktorí sledujú Cas.sk, pritom nevedia presne vyhodnotiť, čo znamená „ilustračná fotografia“. Im celkom pre psychologický vnem postačí prvotný šok a obraz.

Alebo?

Alebo na to máme vysvetlenie. 160 000 obyvateľov Barcelony sa presunulo do rumunskej Bukurešti vlakom, lietadlami, vzducholoďami, nasvietili sa rovnako ako nedávno Rumuni vo svojej demonštrácii a pokúsili sa napodobniť protest, aby vznikla presne rovnaká fotografia. 160 000 Barcelončanov obsadilo všetky hotely v Bukurešti až v celom Rumunsku a Barcelončania sa na druhý deň vrátili domov. To by bolo jediné vysvetlenie, prečo Barcelončania demonštrovali v Bukurešti. Na obrázku je totiž Bukurešť. V takom prípade sa ospravedlňujeme za článok.

Verejná výzva

Účelom článku je upozorniť na možnú manipuláciu s našimi mysľami a zaujať titulkom, podobne ako to robí Nový čas. Radi by sme zároveň hlavne dali verejnú výzvu všetkým, ktorí boli svedkami demonštrácie, aby poslali aspoň pár fotografií z mobilu redakcii Nového času, nech nemusia zverejňovať fotografie z opačnej strany Európy z demonštrácie, ktorá sa týkala celkom iných záležitostí a počas celkom iného dátumu. Ďakujeme.