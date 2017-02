Sľubujú zväčšenie pŕs pomocou Bust Cream SPA bez chirurgie

Počuli ste už o prípravku na zväčšenie pŕs, ktorý sa volá Bust Cream SPA? Zrejme nie. Na stránkach časopisu Život, na stránkach Nového Času...

Počuli ste už o prípravku na zväčšenie pŕs, ktorý sa volá Bust Cream SPA? Zrejme nie. Na stránkach časopisu Život, na stránkach Nového Času a mnohých iných sa ale objavujú reklamy, ktoré vás priamo posielajú na stránky akejsi blogerky Xénie R. Reklama obsahuje dievča s bujným poprsím, na ktorej je nemenovaná pornomodelka so slávnymi silikónmi. Ale fajn, pre týchto špekulantov je to ukážka toho, čo vraj dokáže ich krém. Rovnakú snímku podvodná sieť používa aj na talianskych a španielskych stránkach priamo v textoch, aj keď tam krém volajú inak. Táto Xénia vám vysvetlí, aký zázrak objavila, krém s názvom Bust Cream SPA.

Stránky plné doslova až debilného textu o zázračnosti akéhosi krému lákajú na nádherný príbeh v brutálnej slovenčine, ako keby to písal niekto cez translator. Všetky odkazy na tomto fingovanom blogu vedú na kúpu produktu, ba čo je zarážajúce ešte viac, k celej propagácii pomáhajú aj komentáre ďalších ľudí.

Bust Cream SPA a propagácia v komentároch

V článku sa nachádzajú fotografie údajnej Xénie R. Bradavky a dvorce na prsiach sú zretušované kruhmi. Rovnako tak zretušovali svoje fotografie aj komentáre – ženy nižšie. V skutočnosti to nie sú komentáre, len fingovaný umelo postavený obsah webu. Komentáre by mali celkom inú štruktúru kódu. Webstránky postavené do tejto podoby sú podvodné v celom svojom rozsahu. Zdrojový kód nedovoľuje, aby takto komentáre fungovali. Sú falošné. Obrázky profilov tých, čo píšu údajné komentáre sú tiež vymyslené kombinácie kradnutej fotografie a mena. Skrátka masívna reklama na prípravok Bust Cream SPA, ktorý dokonca jedna diskutujúca označila, ako absolútny hit v USA, kde ona stále jazdí.

Snímky zväčšených pŕs Stopercentne ide o snímky, ktoré niekto vytiahol z neznámej kliniky plastickej chirurgie. Je ale ťažké vypátrať odkiaľ. Rovnaké fotografie už niekoľko rokov vykráda množstvo iných pochybných krémov. Stránky o ktorých dnes píšeme, sú čerstvé, novšie než množstvo podvodníkov pred nimi.

Napríklad tieto stránky používajú rovnaké fotografie, ale prípravok sa volá inak, napríklad BigBoost alebo BigBust, mení sa stále názov, ale zostávajú obrázky, praktiky, aj obsah. Do tretice to môže byť pokojne prípravok SenUp alebo SenUp!, niekde aj ako SenUp Viva Natura. Stále je to to isté, ako na Slovensku Bust Cream SPA.

Všetko do jedného patrí do jedného vreca, hnusných podvodných webov a odporného marketingu, ktorý predáva niečo, čo nefunguje, pretože fotky pochádzajú očividne z niečoho celkom iného.

Cieľ – nákup prípravku Bust Cream SPA

Cieľové nákupné stránky uvádzajú dve klientky, ktoré sú šťastné, že si prípravok kúpili. Nestačíte sa čudovať, aké bludy sú v textoch. A keď si už dáte hľadať prvú pani Táňu 42 rokov, alebo druhú Elišku 24 rokov, zistíte, že ani tie nie sú žiadnymi Slovenkami, či Českami, ktoré vyskúšali prípravok.

Táňa, ktorá má mať 42 rokov je v skutočnosti Ruska menom Tatyana Shar a má menej ako 30 rokov. Originál nájdete na tejto stránke: https://vk.com/tatyanashar

Napríklad Eliška pochádza z internetu, tiež fotobanka. Dievčina s notebookom v kaviarni na terase pri rušnej ulici je napríklad už použitá v plnej kráse a viac viditeľná tu:

V článku na stránke sa nachádza odkaz na vraj názory odborníkov. V skutočnosti sa dostanete na web http://sk.bustcream-spa.com/, kde nájdete naozaj aj názory odborníkov… pardón, oprava. Názor jedného odborníka, ktorého meno ani nezverejňujú. A to sa podržte. Ten odborník neexistuje. Nemenovaná lekárka je len fotografia z fotobanky, ktorá má vysokú popularitu v Rusku. Konkrétna fotografia sa nachádza v toľkých podnikoch a stránkach, že je až neuveriteľné, že sa doteraz neobjavila u nás.

Originál v oveľa väčšom a kompletnom vydaní si viete nájsť napríklad na týchto doménach:

Spodok stránok uvádza sídlo spoločnosti Stone Dream sro, IČO: 031 50 917, Sidlo: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5 ; Email: info@stonedream.cz. A keďže mi nehodnotíme ani krém a ani spoločnosť, len web a jeho praktiky, zavádzanie, pôvod obsahu, obsah ako taký a úpravu, či legálnosť jednotlivých krokov a obsahu, potom je údaj o firme v podstate nepodstatný. Stránky sú odporné, prvé aj druhé, plné klamstiev, nakradnutých obrázkov a lží. V podstate nič nie je pravda na tejto stránke, nič čoho sa dá chytiť, sa nedá potvrdiť ako pravdivé. Ani informácie v texte, ani odborníci (veď neexistujú), štúdie, reálne potvrdené výsledky, nič.

Dokonca je protizákonné uvádzať takéto nebezpečné informácie, vytvára sa tu nebezpečenstvo zámeny, zavádzanie, klamanie zákazníka a psychologický nátlak pri odpočítavaní toho, kedy máte objednávať. Hŕ hŕ, rýchlo objednajte, lebo vám vyprší čas. Aké svinstvo nastane, keď čas vyprší? Nič sa nestalo, odpočítavanie je len fraška.

Upozornenie:

Rovnaký obsah, drísty, fotografie, grafiky aj praktiky so psychologickým nátlakom tlačiacim s odpočírtavaním času, sme našli aj v spojitosti so stránkou http://www.bustural.com/sk-official-KK1/m/index.php, kde sa prípravok volá Bustural. Bustural je tiež veľká neznáma, ale všetko je identické. Na týchto stránkach prebieha predaj bez plných obchodných podmienok, bez sídla firmy a predávajúceho, bez IČO DIČ a ďalších oprávnení. Na tejto stránke uvedená Ľudmila Liptáková, Doktorka prírodných vied (RNDr.) je vymyslená lekárka, fotografia je z fotobanky Shutterstock.