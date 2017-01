SCAM: falošné emaily AZET administrátorov žiadajú poslať heslo

Ak ktokoľvek kdekoľvek žiada, aby ste mu poslali svoje heslo, nech je to hoci aj samotný administrátor služby, nikdy nič podobnému nemôžete veriť a...

Ak ktokoľvek kdekoľvek žiada, aby ste mu poslali svoje heslo, nech je to hoci aj samotný administrátor služby, nikdy nič podobnému nemôžete veriť a pokladať za reálnu požiadavku. Dnes každá služba, v ktorej používate heslo, takýto údaj kóduje. To znamená, že jediný, kto k nemu má reálny prístup ste vy. Na druhej strane komunikácie totiž v prípade preposlania môže dôjsť k rozvetveniu adresnosti. Správa sa môže preposlať aj desiatkam zamestnancov.

V tom najhoršom prípade v nepozornosti heslo pošlete niekomu, kto nie je administrátorom, ale len sa snaží na niečo také vyzerať. Prípady, kedy na Azet.sk/Pokeci niekto chcel získať cudzie heslo, sú pomerne dobre známe. že to však špekulanti podvodníci skúšajú opakovane so starou fintou sa ani nemôžeme čudovať. Ľudia sú nepozorní a pre uverenie stačí naozaj málo. Ak by naozaj administrácia AZETu upozorňovala na akékoľvek porušenie pravidiel, zobrazila by totiž systémové hlásenie a nie emailové, ktoré prehliadnete, alebo by mohlo byť filtrované niektorým filtrom. Posielať emailom Vaše heslo nie iba v rámci jednej služby je teda nemysliteľné.

Aktuálne, ako nás upozornila Viky, sa podvodníci snažia získať heslo pomocou tejto správy:

Milý užívateľ pokecu,

vzhľadom ku skutočnosti, že Tvoje užívateľské meno /nick/ bolo

opakovane nahlásené za porušenie pravidiel pokec.sk a na výzvy Azet portal nereaguješ, Azet

portal je nútený pristúpiť k zrušeniu Tvojho užívateľského mena /nick/!

V prípade, že máš záujem aj naďalej využívať služby Azet portal

je potrebné, aby si zaslal podľa §32, odst.4, písm.b, pravidiel pokec.sk nasledovné povinné

registračné údaje, ktoré slúžia k overeniu správnosti Tvojho prístupu na nick.

užívateľské meno /nick/:………………..

password /heslo/:………………..

pohlavie:………………..

vek:………………..

V prípade, že požadované povinné registračné údaje nezašleš do 15

minút od prečítania

tohoto emailu, Azet portal pristúpi k zrušeniu tvojho užívateľského mena /nick/!

Azet team

Upozornenie:

Tento článok neslúži ako návod. Upozorňujeme, že zopakovať tento čin znamená vystaviť sa možnému trestnému stíhaniu. Pokiaľ dôjde k škode na majetku, na imidži, na dôvere, na dobrom mene sopločnosti, alebo k poškodeniu osobnosti, k prieniku pomocou podvodu, spoločnosť Azet, a.s. sa pokojne môže brániť. Mimo iné trestné činy tu vzniklo nebezpečenstvo zámeny, ktoré v takomto prípade má oveľa väčšiu postihnuteľnosť ako v prípade predaja tenisiek NLKE, či ADIDSA. Akákoľvek podobná činnosť je zaznamenávaná a každý páchateľ pri akomkoľvek posielaní pošty, registrácií a akcii na webe zanecháva dátovú poštu. Internetoví podvodníci si to žiaľ nie vždy uvedomujú.

Akýkoľvek email, ktorý má podobný obsah a žiadal by heslo, či prihlásenie na iných externých stránkach, je dobré nahlásiť priamo administrátorom. Umožnia tak predchádzať ďalším zneužitiam hesiel a nastavení.