Prípravok proti chrápaniu Good Niter cez podvodný marketing

Tak to je teda gól. Brutálny podvodný portál propagujúci akýsi zázrak menom Good Niter proti chrápaniu na doméne news-informer.com

Tak to je teda gól. Brutálny podvodný portál propagujúci akýsi zázrak menom Good Niter proti chrápaniu na doméne www.news-informer.com nesúci logo akéhosi THE HERALD, sa snaží vyzerať ako magazín. To logo je odporné. Webstránky príšerné a miera zavádzajúceho obsahu neúnosná. Má viacero sekcií, odkliky, fotografie a rôzne akože články. V skutočnosti na tomto magazíne nie je absolútne nič pravdivé. Ani sekcie, ani odkliky, ktoré nemožno kliknúť, ani hľadanie, či akékoľvek miesto iné, ako reklama na prípravok na chrápanie. Dostanete sa sem veľmi rýchlo a zostanete šokovaní nad tým, ako je možné, že toľko hviezd propaguje jeden prípravok. Nepropaguje! Sú zneužité. Ich fotografie jednoducho pokradli z internetu a zneužili ich na vyvolanie dôvery v nejaký záhadný prípravok.

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas

Tieto dve mená, dokonca aj Drew Barrymore, hovoriao zázračnom účinku prípravku Good Niter, ktorý predáva rovnako tak podvodný portál goodniter.com. Doneba volajúce odporné podvodné žvásty vás klamú od samotného začiatku. Dozvedáte sa, že Michael Douglas mal problémy a vyliečil ich pomocou Good Niter. Aj iné hviezdy sa vyjadrujú, chvália ho. Ba dokonca tí, čo hovoria o svojich skúsenostiach hovoria také žvásty, ako keby boli odborníci na chrápanie a konkrétny prípravok. Všetok obsah, ktorý tu nájdete, je kradnutý, alebo vymyslený. Mená neplatia a ak už kliknete niekde, dostanete sa na kúpu.

Prečo je goodniter.com podvodný?

Obsahuje prehnané drísty v odpornej úprave, ktorá sa snaží podobať na slovenčinu. Lekár Štefan Grman, ktorý je garantom tohto predaja a účinkov, je fotografia z fotobanky. Sami sa presvedčte. Takzvané recenzie od zákazníkov sú vymyslené mená a fotografie žien z internetu, z fotobánk a diskusných fór. Stránky dokonca uvádzajú, že špeciálna akcia končí za 1 deň a 4 hodiny. Ak prídete pozajtra, objavíte rovnaké hlásenie.

Dole v rohu sa zobrazujú hlásenia, že práve prípravok kúpil Peter z Košíc. Toto šialené a drzé hlásenie je pritom nastavené v kóde a načasované. Čiže všetko je len narafičené, aby vás zmiatlo a oklamalo, že je o prípravok veľký záujem a ľudia horlivo objednávajú. V skutočnosti môžete byť sami na celom webe. Avšak nemyslíme si. Mohutná kampaň a propagovanie tohto webu cez falošné reklamy prinášajú na web priveľmi veľa obetí.

Stránkam chýbajú jasné obchodné podmienky

Stránkam chýba predajca s jasnou poštovou adresou, ktorá by bola dôveryhodná a schopná ručiť ľuďom aspoň za to, že budú môcť tovar poslať späť.

Stránky sa od začiatku snažia pomocou klamstva oklamať a podviesť zákazníka.

žiadne IČO, žiadne DIČ. Žiadny reálny reklamačný poriadok. Prehlásenie o osobných údajoch.

Žiadne prehlásenie o možnosti riešenia sporov prostredníctvom alternatívnych postupov

Nesplnené prísne a ani základné podmienky dané SOI, viac info na SOI.sk

Vyvarujte sa akejkoľvek objednávke a dôvere v podobné stránky.