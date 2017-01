Pozor na nový podvod: prof. Mark Howard a Perle Bleue

Falošný portál nazvaný The Globe News informuje o tom že britský profesor Howard objavil šokujúce.... Šialené drísty o omladení pleti prípravkom Perle Bleue

Falošný portál nazvaný The Globe News informuje o tom že britský profesor Howard objavil šokujúce…. Šialené drísty o omladení pleti. Stretávame sa tak s opäť už pomerne starým známym prípravkom Perle Bleue. Jeho účinky nebudeme radšej komentovať, budeme sa venovať stránkam a obsahu stránok, ktoré tento prípravok ponúkajú, predávajú a to s drzosťou, s akou si nedovolí fungovať žiaden internetový predaj. Bez sídla predajcu, bez skutočných podmienok, cenníka a bez štipky slušnosti.

Vymyslený zavádzajúci obsah

Odporné podvodné stránky plné neuveriteľných drístov tlačiacich najmä ktorúkoľvek zúfalú staršiu ženu do prípravku Perle Bleue proti vráskam, plné klamstiev, podvodného obsahu a tvrdia, že objavili novú zázračnú formulu na získanie mladistvého vzhľadu. Pochopiteľne, mnoho žien opäť siahlo po novom objave a keďže sa nedostaví výsledok, ani sa nepustia do reklamácie. Museli by priznať, že sa nedokážu vyrovnať s časom. Aj preto podvodníci opäť prosperujú.

Vykonštruované podvodné komentáre sú len narafičený balast pod článkom. Ani jedne komentár nemá reálny script a stavbu kódu, ktorá by pochádzala z reálneho komentovania. Váš komentár ani nevydajú, lebo to nie je komentovacie pole. Všetko je narafičené, vymyslené, podvodné, falošné. Viac prídavných mien je už aj azda zbytočných.

Varovanie pred stránkami mladistvy-vzhlad.com

Stránky nazývame podvodnými z jednoduchého opodstatneného dôvodu. Všetok obsah, ktorý tu stránky píšu, vymyslelo neznáme dieťa, alebo človek, ktorý ani len netuší, ako by mal vyzerať text snažiaci sa predávať podobné prípravky. Narafičené falošné keci o zázraku, ktorý v skutočnosti neexistuje, používajú obsah, ktorý je neprípustné prezentovať v takejto spojitosti a podobe.

Už samotná pani, ktorá je uvádzaná ako hlavný príklad omladenia pleti je len krádež. Originálna fotografia je ukradnutá z prezentácií zo štúdia omladenia a plastickej chirurgiev Beverly Hills, kde sa svojim zákazníkom plne venuje skutočný existujúci doktor Robert Kotler, ktorý nemá ani poňatia niečo o prípravku Perle Bleue, ktorý jeho prácu vydáva za svoju – originálna fotografia je na stránkach: yelp.com. Tu ale nejde o žiaden prípravok a krém, ale o viacero procedúr a prácu odborníka. Nie ženy, ktorú si vymysleli tieto stránky. Pritom nie je sama. Každá jedna fotografia, ak nie je z fotobanky, pochádza z iných stránok, kde ľudia dospeli k lepšej pleti celkom iným spôsobom. Ako cez prípravok Perle Bleue.

Žiaľ, pravou nie je ani jediná žena, ktorá na rovnakých stránkach spomína činky tohto prípravku.

Opakované porušenie zákona:

Neustále upozorňujeme, že nie je možné objednávať tovar na stránkach, ktoré: