Podvodné súťaže na Facebook stránke „Najlepší deň“ nemajú obdobu

Facebook stránky „Najlepší deň“ oklamali a stále klamú desaťtisíce ľudí s falošnými súťažami o domáce spotrebiče. Vymyslené fingované súťaže, ktoré sú zmanipulované a vytvorené...

Facebook stránky „Najlepší deň“ oklamali a stále klamú desaťtisíce ľudí s falošnými súťažami o domáce spotrebiče. Vymyslené fingované súťaže, ktoré sú zmanipulované a vytvorené len aby nalákali ďalších ľudí pod tieto stránky, vznikajú presne rovnako, ako na iných podvodných stránkach. Základ je jednoduchým klamstvom, bezohľadne, rýchlo a nenažrane získať čo najviac. Viac ako 13 tisíc ľudí naletí na podvod starý len 20 hodín. Týmto stránkam ide karta, ale na druhej strane šokuje naivita a priveľká rýchlosť, ako dokáže na príliš viditeľný podvod tak veľa ľudí. Pritom nikdy žiadna súťaž na Facebooku o niečo hodnotné nedopadla dobre a so skutočným výhercom. Nikdy!

Stránky sú internetovou hrozbou

Za hrozbu tieto stránky považujeme z dôvodov:

Zavádzajú obrovský počet ľudí

Podvodom lákajú od ľudí lajky, zdieľanie a komentovanie príspevku, čo vyvoláva viralitu a pomocou algoritmov Facebooku viralita posúva stránky vyššie a vyššie, dianie na nich sa podsúva ostatným a silnejšie získava na popularite aj význame. Následne špekulanti zarobia nemalé peniaze na zisku. A práve preto sa to robí.

Žiaden spotrebič nevlastnia. Ide o ukradnuté fotografie z internetu

Porušujú pravidlá Facebooku

Porušujú zákony o ochrane spotrebiteľa a obchodný zákonník, pričom je irelevantné, či ide o firmu, alebo nie.

Chladnička, ktorej cena môže byť viac ako 800 EUR by aj v prípade výhry vytvorila povinnosť zdanenia a platby zdravotnej poistky. Na toto zrejme vyhlasovateľ podvodnej vymyslenej súťaže nemyslel a tak ani neuvádza štatút s podmienkami, ktorým by potenciálneho výhercu upozornil na povinnosť zdanenia.

Chýba sponzor súťaže, pôvod cien. Jasné pravidlá. Prevádzkovateľ súťaží. Vyhlasovateľ, organizátor. Jasná platnosť od do. Vymedzenie pojmov, pravidiel. Chýba to, samozrejme, pretože je to celé jeden odporný podvod. Obozretnejší užívatelia internetu si tieto praktiky a zavádzanie všimli. Do redakcie nám poslali upozornenie na prítomnosť týchto fingovaných podvodných súťaží Jarmila a Peter, nezávisle od seba.

Ľudia stránkam veria. Ľuďom žiaľ stačí povedať, že za jednoduchý klik môžu dostať tovar za 500 EUR. A neznáme stránky bez uvedenia zdroja a významu tejto akcie podarujú 8 spotrebičov za deň len tak za klikanie. Drsná naivita. Takéto niečo môže dokonca vyvolávať strach, pretože nepozorní ľudia sa dajú veľmi ľahko manipulovať. Nikdy nič podobné nefungovalo a nebude to fungovať ani tentoraz.

Hnusný podvod. Prečo?

Ak ešte stále uvažujete, prečo ide o podvod a kde máme dôkazy, keď o tom tak tvrdíme… asi niekde nebude niečo v poriadku. Jasné to malo byť už v polovici doterajšieho čítania. Ale dobre. Stále neveríte, že tu niečo nesedí?

Prečo nemajú odbobu? Pretože nenalákali tisíce, ale desaťtisíce dôverčivých ľudí. Mizerný obsah, jednoduché nafingované súťaže a chytili toľké tisíce ľudí. Skrátka sú TOP, lebo kašlú na mobily, ale cielia sa na ženy v domácnosti a všetkých tých, čo by radi vyhrai nový sporák, či chladničku.

Americká chladnička, ktorú dali do súťaže 7. Októbra pred obedom, žiada od ľudí, aby komentovali, lajkovali a aj zdieľali. Lajkovať pritom musia aj stránku, inak je to neplatné. Vskutočnosti je fotografia ukradnutá zo stránok https://www.gumtree.com/p/fridges-freezers/caple-american-fridge-freezer-brand-new/1176299662 kde visí bez žiadneho zneužitia už od júna 2016. Pred 99 dňami pridaný inzerát na zahraničnom portáli a just sa našiel chytrák, ktorý fotografiu ukradol a vydáva ju za výhru pre našich slovenských výhercov.

Údajný záhradný altánok, ktorý je v súťaží o niekoľko hodín staršej, vyzerá zaujímavo. Hoci fotka je upršaná, je divné, že ponúkajú ten altánok, ktorý už niekto iný dávnejšie postavil pánovi Tkáčovi. Je zvláštne, že pán Tkáč si objednal altánok a teraz ho venuje do súťaže. Ibaže skutočnosť je taká, že v skutočnosti je tento altánok a jeho fotografia, len ukradnutou fotografiou zo stránok http://zahradnealtanky.sk/referencie/ a Facebook stránka v skutočností nemá žiadnu cenu. Napíšeme autorom altánku a preveríme si, či je možné, že vrátený tovar dávajú ako cenu. Silne však pochybujeme.

Všimnite si sporák stojaci na voľno. Takýto model sa vôbec nepredáva a ani nedostane na Slovensko. Ako je možné, že nejaký chytrák má fotografiu?

Nakoniec prekvapí príspevok, kde je len fotka eur a zlata na stolíku. Je tam text ZDIEĽAJ!. Pritom fotka pobehuje po internete už zopár rokov, nájdeme ju aj tu v albumoch: http://pokec.azet.sk/somnakuny-sej A ľudia sú ako ovce. Prepáčte za tento výraz. Ale sú ovce, pretože okamžite zdieľajú a ešte aj komentujú fakt, že zdieľajú. 9 stoviek zdieľaní za… nerozumieme za čo. Prečo. Ničomu už nerozumieme. Preč…. preeeeeč. Dovidenia.

Riešenie:

Toto nemá riešenie. Debilita na sociálnych sieťach na strane šialencov vytvárajúcich umelé súťaže na zisk umelej virality je nehorázna, hoci zarába obrovské prachy. Šikovným patrí svet. Ostatní zdieľajú v akomsi pomýlenom presvedčení, že ich to nič nestojí a niečo získajú zadarmo. Nezískajú nikdy nič. Možno ak podobná súťaž o detské ponožky nejakého eshopu, kde aspoň viete, kto je organizátor a sponzor. Toto ani za mak nemá šancu na úspech. Podvod ako vyšitý. Odporný. Hnusný. A ľudia… radšej sa nebudeme vyjadrovať. To, čo všetko píšu a zanietenosť v opakovanom zdieľaní nás šokuje. Škoda, že upozornenia na podvody na našej stránke tak horlivo nezdieľajú. Práve to by mali zdieľať a upozorniť všetkých tých, koho cez svoje zdieľanie nalákali do rovnakej pasce.