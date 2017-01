Mega podvod a falošné stránky na ProstaPlast, pôvodný ZB Prostatic

Celá stredná a východná Európa zamorená podvodným svinstvom. Do neba volajúci podvod s prípravkom na prostatu s názvom ProstaPlast.

Celá Európa od stredu po rusky hovoriace krajiny je zamorená podvodnými reklamami na liek na liečbu prostaty. Dokonca vás nemá vyliečiť len z ťažkostí, ale má mať účinky ako slávna modrá tabletka. Za 2 dni vylieči potenciu a za 15 dní zbaví zápalov. Priam zázrak. Všetko to však v každej jednej krajine propaguje falošný podvodný blog. narafičený vykonštruovaný blog je občas nasadený na zamaskovanej doméne ako podstránka, kam sa v žiadnom prípade nedostanete, ak nemáte presnú adresu. Veľmi jednoduchý, až podozrivý blog nesie meno údajného testovača. Namiesto toho, aby sme pri preverovaní pôvodu tohto vymysleného muža, na Slovensku uvádzaného ako Dragoslav Mika, našli jeho skutočnú identitu, odkryla sa nám šialená rozsiahla sieť podvodných stránok, ktoré zasiahli asi všetky krajiny strednej Európy a aj vzdialeného Ruska. Stránky vraj blogera, ktoré v skutočnosti používajú fotografiu neznámeho pána ukradnutú nevedno odkiaľ, obsahujú šialené množstvo drístov, aké v žiadnom prípade nemôže napísať človek v jeho veku. Ak ale nájdete v Bulharsku, Grécku, Rusku, Slovinsku a v iných krajinách rovnaký blog, zistíte, že bloger sa volá inak, je z iného mesta, má rovnaké problémy a vyskúšal rovnaký zázrak.

Falošné stránky s falošnými prvkami

Kým ešte tento falošný narafičený zavádzajúci blog nie je tak podlým svinstvom ako predajný web, aj tu sa nachádza viacero prvkov, ktoré sa snažia ľudí oklamať. Tak napríklad to, že má ísť o názor skutočného klienta nie je vôbec pravda. Komentáre pod článkom sú výmysel. Všetky odkazy vedú na nákup prípravku a keď si pozriete iné krajiny a rovnaké blogy, nebudete sa stačiť čudovať. Pozrite si dôkladne zaujímavú galériu na Facebooku – fb.com/Varovania s názvom Prípravok na prostatu ProstaPlast a pochopíte to odporné divadlo, ktoré sa snažia podvodníci hrať na Slovákov, ale aj Chorvátov, Slovincov, Grékov, Bulharov, Rumunov, Rusov, Poliakov, Čechov, Srbov, a ďalších. Zaujímavý prehľad použitých mien a miest, kde sa objavujú, si nájdete aj v texte nižšie.

http://male-advice.com/fr-prostaplast-m2/index.php ako Michaël Froment

http://www.masculinesolutions.info/it_prostaplast_k3/index.php ako Michele Fustari

http://www.keepprostate.info/hu_prostaplast_d4/index.php ako Fábián Miklós

http://www.masculinesolutions.info/cz_prostaplast_w2/ ako Michal Horký

http://prostate-formula.com/sk-prostaplast_p1/ ako Dragoslav Mika

http://www.masculinesolutions.info/hr-prostaplast_u5/index.php ako Michael Novak

http://www.keepprostate.info/pl-prostaplast_v5/index.php ako bloger Michała Fornicki

http://www.masculinesolutions.info/gr_prostaplast_c5/index.php ako grécky bloger Μιχάλης Γεωργίου

http://www.masculinesolutions.info/ro-prostaplast_p2/index.php ako rumunský bloger Vlad Bobea

Rôzne mená v azbuke

http://www.rocketprofit.ru/demo_pre_landings/zb_prostatic_navel_plaster/zbprostaticnavelplaster3/index.html

http://blogger-man.ru/

Nakoniec, dobrý brutálny amaterizmus je podsunúť ľuďom na Slovensku tento blog a do pätičky správy uviesť obchodné podmienky. Na blog? Prečo? Prečo by mal mať blog obchodné podmienky? Veď to je nezmysel. Pozabudli sa. Okrem toho ak ich už otvoríte, zistíte, že sú v srbštine. Dobrý amaterizmus. Brutálne chyby, šialenosti. Strašné!

Predajné stránky

Ak kliknete kdekoľvek, ocitnete sa len na predajnej stránke. V prípade Slovenska na adrese: http://www.prostaplast.com/sk_Official-i1/index.php, kde sa dozviete len to, že máte jedinečnú šancu kúpiť si zázrak, ktorý vás vylieči za nemalé peniaze a ak chcete ušetriť, máte si rýchlo objednať, pretože akcia končí o 24 minút. Pri písaní tohto článku a preverovaní rozsahu tohto svinstva, sa toto počítadlo reštartovalo asi 3x a stále znova a znova. Odporná podlá, nechutná, prašivá, podvodná, zákerná, psychologickonátlaková finta, ako docieliť rýchle neuvážené objednávanie a minimálne preverovanie na internete, či je to pravda, čo stránky tvrdia, alebo lož.

Na stránke je neuveriteľné množstvo podvodných prvkov, zavádzania a pokusov ako vás ovplyvniť. V dolnom rohu neustále vybiehajú informácie o tom, koľko ľudí práve čo objednalo a vždy len z okresného mesta. Žiadna malá obec, miesto. Tie mená a mestá sú zapísané v kóde a zobrazujú sa len podľa toho, ako dlho ste na webe. Nuž a počítadlo kedy skončí špeciálna akcia je samo o sebe niečo odporné.

Čínske urologické náplasti ProstaPlast

Stránky spomínajú dookola čínske urologické náplasti ProstaPlast. Garanciou, že toto všetko o účinkoch je pravda, má byť lekár urológ Mudr. Štefan Horňák. Lenže tento pán má asi 30 rôznych identít a v každej krajine sa volá inak. Žiaden Štefan Horňák neexistuje.

Toho istého lekára ale s iným menom uvádzajú ďalšie pochybné stránky a rôzne miesta. Napríklad:

http://intimnaya-medicina.ru/kitajskij-plastyr-ot-prostatita.html

niekde sú to prípravky ZB Prostatic Navel Plaster ako napríklad tu: http://vsemproblemam.net/fitness-and-weight-loss/urologicheskiy-plastyr-ZB-Prostatic-Navel-Plaster-dlia-lecheniya-prostatita.html

Na ruskej verzii máte nie len že iné meno lekára, ale aj celkom iný limit špeciálnej akcie. Veď pozrite sami na doméne http://p.plastyrs.net/?c=sk alebo http://www.plaster-urolog.com/

Pozrite si veľmi pozorne hlásenie, či obrázok z televízie CNN. Vidíte tam veľmi dobre zobrazenie údajného zázraku menovite ako vo vysielaní CNN? Normálne by ste tomu uverili. Že je to tak? Ibaže by sa vám ani nechcelo veriť, že v skutočnosti je to záber z diskusie o ekonomickom raste a o žiadnej náplasti. Ruské stránky http://www.plaster-urolog.com/ uvádzajú niečo celkom iné, opäť spomínajú tie oné ZB Prostic Navel Plaster, ktoré sú to isté čo ProstaPlast, len v inej generácii. Oba obrázky sú z podvodných stránok. Prvý zo slovenských a druhý z ruských. CNN nikdy neinformovalo o tomto svinstve. Ide o retuš. Nástroj zavádzania a oklamania ľudí. Samozrejme, bežný človek nevypátra všetky falošné verzie tohto textu a jeho verzie, má tak pocit, že sa naozaj o veci informovalo v CNN.

To je gól. Tieto stránky dokonca tvrdia, že ich prípravok používajú aj celebrity a to Bill Murray, Bradley Cooper, či Bruce Willis. To určite!

Tie vymyslené komentáre sú tiež naozaj výsmech.

Zobrazenie reklamy v Google Adsense reklamnej sieti

Článok sme spracovali na požiadanie preverenia, či ide o podvod. Pani objednala manželovi tieto náplasti s platbou vopred. Až teraz zisťuje, že o prípravku a týchto stránkach nemala žiadnu informáciu a nemala sa podľa čoho riadiť. Na prípravok sme sami narazili pri riešení problému a hľadaní otázok a odpovedí opakovane v reklamných plochách Google Adsense, napríklad na tvnoviny.sk, za čo žiaľ tvnoviny.sk nemôžu, rovnako ako my, ak túto reklamu zobrazíme. Ak sa tak stane, prosím kontaktujte nás. Podvodníci sa snažia dostať do reklamnej siete neustále s novými a novými doménami. My ich jednotlivo musíme filtrovať. Keďže reklama u nás nie je ani naša, ale sprostredkovaná, riešime to zdĺhavo a komplikovane, no svedomito. Nechceme byť reklamným priestorom pre pofidérnu reklamu, proti ktorej na Slovensku ako jediní bojujeme.