Podvodná reklama na Facebooku: Slovákov láka na peniaze

To je vrchol. Na Facebooku sa objavila podivná reklama, ktorá láka Slovákov na odpornú hlášku. Potrebujete peniaze? Každý Slovák vraj môže dostať mesačne tisícky eur. Vraj „rýchlo, zdieľajte s priateľmi“. To má mať aký zmysel? Absolútne drzý a absurdný podvod priam vyzýva k viralite. Množstvo slovenských symbolov z každej strany a vy dostávate pocit, že na to treba nejako reagovať. Najmä ak ste totálne na mizine a peniaze by sa vám zišli.

Podvodné stránky po kliknutí – obyčajné casíno

Po kliknutí sa dostanete na podvodné stránky, ktoré sa len snažia vyzerať ako nejaký magazín. Obsahujú viacero miest, spojení, dizajn podobný na magazíny. Chýba však pravý sidebar. Dokonca uvádzajú logo televízie TA3, aby sami zvýšili dôveryhodnosť toho, čo budú drístať jednu cez druhú.

Kde je problém?

Od FB stránky TOP SPRÁVY po cieľovú hazardnú hru absolútne všade

Ak kliknete na reklamu, dostanete sa na nechutné stránky, ktoré kompletne používajú podvodné prvky. Stránky propagujú online casíno. Žiadnu reálnu možnosť ako získať peniaze. Dokonca uvádzajú snímku ZUNO banky, kde má byť dôkaz o tom, že vyplácajú peniaze. V skutočnosti ide o odpornú trápnu retuš. Aby to vyzeralo zaujímavo, uvádza totiž podvodník obrázok rôznych transakcií v ZUNO banke. V skutočnosti sa však takto nikdy v ZUNO banke platby a úhrady neuvádzali. Ide o zmanipulovaný obrázok. Casino funguje na Slovensku ilegálne, nemá potrebnú licenciu na území SR.

Logo TA3 je použité bez vedomia, súhlasu a akejkoľvek spojitosti televízie s podvodným projektom. Ľudí lákajú do online casína, aby sa pustili do niečoho, čo nie je kontrolované a oficiálne uznávané. Akúkoľvek aplikáciu, ktorá vyzerá ako casino, dokáže vyrobiť akýkoľvek dobrý programátor. S tým rozdielom, že môže peniaze len prijímať a nevydá ani euro, keďže stačí dobré nastavenie. Akékoľvek takéto miesto je preto riskantné viac ako sa len zdá.

Facebook komentáre v článku podvodného magazínu sú fingované, od Facebooku kradnú len dizajn a farebnú škálu, aby vytvorili nebezpečenstvo zámeny. Ľudí lákajú na viacero prvkov. Zarážajúce však je aj to, že toto nie je prvá reklama. Podporili už niekoľko ďalších reklám. Naivní ľudia pritom označili, že sa im stránka páči.

Podvodné stránky, kam smeruje reklama: http://hlavne-spravy.online/top/indexa9.html#valid

Facebook stránky tohto podvodu plné ďalších: https://www.facebook.com/topspravy2/

Poznámka: zneužitie národných symbolov do podvodu považujeme za naozaj odvážnu drzosť a svinstvo.