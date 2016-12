Podvod Easy Phrases… a vraj slovenské jazykové školy čaká zánik

Internetoví podvodníci hlásia v rozsiahlej bannerovej reklamnej kampani, že slovenské jazykové školy čaká zánik. Údajne sa podarilo objaviť záhadnú novú metódu na vyučovanie cudzích jazykov a vďaka nej už nikto nebude chcieť chodiť do klasických jazykových škôl. Reklamné bannery sú rozmiestnené v rôznych reklamných systémoch vrátane Google reklamy. Pomerne ľahko prístupné kampane tak lákajú ľudí do pasce na zakúpenie neznámej učebnej metódy, ktorú internetové fóra označujú ako bezcenných pár kartičiek s cudzími slovíčkami.

Falošné stránky s falošným magazínom o EASY PHRASES

Podozrivé stránky, na ktoré zavítate v prípade kliknutia na takúto reklamu, vám zobrazí zvláštny obsah. Jednoduchá stránka sa snaží vyzerať ako skutočná fungujúca stránka, no v skutočnosti ide o nafingovaný online obsah poskladaný z množstva kopírovaného obsahu z iných webov. Propagovaná metóda EASY PHRASES používa neexistujúcich ľudí, ku ktorým pripája informácie o tom, ako rýchlo sa naučili jazyk. Ak ale títo ľudia neexistujú, ako je to možné? Stránky využívajú niekoľko známych mien, napríklad prof. Andrzej Gawroński, alebo Giuseppe Gasparo Mezzofanti. Na predajnom webe sa však objavuje meno Anna Pavlíková. Prezentuje sa ako garantka, kapacita, ktorá má zvyšovať dôveryhodnosť tohto údajného nástroja na vzdelávanie, o ktorom nikto nemá na internete jasnú predstavu o tom, čo to je. Anna Pavlíková je na španielskej stránke rovnakého prípravku už Anna Aquilera, na poľskom portáli (fastphrases.pl/gp8/) je už pani uvedená ako Alexandra Gorska, prípadne inak. Alebo talianska stránka (fastphrasesitalia.com/gp5-br/) uvádza meno rovnakej pani už ako Alessia Cavuso.

Jediné referencie k výrobku sú tie vymyslené. Ak ale zákazníkovi dorazí pár papierových listov so slovíčkami, kúpil pomerne drahé slovíčka.

Na podvodníkov upozorňujú aj zahraničné stránky s rozborom podobným, aké sa objavujú na HOAX.sk, tentoraz na stránke: http://klient49.rssing.com/chan-63646773/latest.php

Do systémov pre blokovanie podvodných reklám odporúčame nasadiť adresy začínajúce s:

http://cizi-jazyk-bez-namahy.com/jazykovym-skolam-hrozi-zanik-kvuli-nove-metode-vyuky-jazyku