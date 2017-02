Flexa Plus ďalej straší, lekár menom Andrej Krečmár neexistuje

Flexa Plus prípravok predávaný cez stránky sk.stronglegs.eu smeruje na presne rovnaký podvodný web, ako minule. Pridali lekára Andrej Krečmár, no neexistuje

Flexa Plus prípravok predávaný cez stránky sk.stronglegs.eu smeruje na presne rovnaký podvodný web, s akým sme mali dočinenia pred niekoľkými mesiacmi. Len ho presunuli na inú doménu. Tie isté výmysly a neuveriteľné absurdné tvrdenia o tom, ako veľmi sú lekári šokovaní novou metódou liečby kĺbov… Stránky opäť preháňajú, čo im sily a obsah stačí.

Povymýšľané texty, pokradnuté fotografie, presne typický prípad podvodného webu, ktorý sa snaží nalákať vás do pasce. Komentáre tie isté, opakovane z každého projektu identické, len nahradený názov prípravku. Do toho predajné stránky na doméne so slovom moneysaver – akoby naozaj niečo také mohlo usporiť peniaze. Názov domény je výsmech. Predražené výrobky, ktorých účinok je neznámy, pretože všetky recenzie na webe, ktoré sa vyjadrujú pozitívne sú súčasťou webstránok a podplatenej siete, ktorá chváli nereálne veci a cituje rovnaké bludy.

Lekár Andrej Krečmár, ktorý ale neexistuje

Dokonca aj lekár uvádzaný ako Andrej Krečmár je výsmech. Na Slovensku takýto lekár neexistuje, už vôbec nie v Bratislave, že by mal 15 rokov vlastnú ordináciu. Sú to hlúposti a výmysly. Neodporúčame vôbec sa zaoberať tým, čo tieto stránky prezentujú, pretože tak ako je pravidlom, ani jediná fotografia z webstránky nie je originál reálny klient. Všetko je fotobanka Shutterstock, alebo ľudia ukradnuté z iných stránok. Vymyslené mená, vymyslené príbehy, vymyslené identity a podvedení Slováci. Niekoľko porušených zákonov, predaj bez obchodných podmienok, predaj bez sídla, kontaktu, IČO. Je priam nemysliteľné, že tieto prípravky majú stále úspech a ľudia ich nakupujú. Práve preto dávajú veľké peniaze do kampaní, pretože sa im to oplatí.