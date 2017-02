Falošný Profesor Marcus Roy predáva prípravok, ktorý neexistuje

Pozrite sa. Marián Krátky – dietológ z Prešova, ktorý neexistuje a profesor Marcus Roy, ktorého fotografia je model z fotobanky a on samotný tiež...

Čokoľvek čo nájdete na stránkach alebo poddoméne irf.sk.fit-news4u.eu je zvláštne. Dnes sme narazili na tieto stránky a nestačili sme sa diviť. Do reklamných kampaní s pofidérnym obsahom a vymyslenými sprostosťami v texte sa totiž dostali stránky, ktoré ešte neboli pripravené na vypustenie. Je v nich lekár, ktorý ani neexistuje, Marián Krátky – dietológ z Prešova, ktorý tiež neexistuje a profesor Marcus Roy, ktorého fotografia je model z fotobanky a on samotný tiež neexistuje. Tvrdí, že má úžasnú metódu, ako schudnúť. Spomína viacero klinických metód, uvádza časopis v ktorom niečo publikoval, no ak už nájdete ten časopis a kontaktujete redakciu, nevedia Vám vysvetliť, prečo by si niekto niečo také vymýšľal.Vraj zoštíhľuje za dve hodiny.

Marcus Roy skrátka neexistuje

Možno najzábavnejšie na tejto stránke je fakt, že čokoľvek tu nájdete, sedí s inými podvodnými stránkami, ale tam je prípravok aspoň pomenovaný a odkaz vedie na jeho kúpu. Na tomto webe dnes ale nenájdete žiaden názov a žiaden link. Jednoducho ho tu zabudli dať. Celé stránky píšu, aký zázrak prípravok je, čo všetko dokáže, ako dlho ho niekto používal a aké závratné zázraky už stihol urobiť. Ale oni sami nevedia, ako sa volá, koľko ho je a kde sa predáva.

Jednoducho preto, že tieto informácie sú vždy iné. Vymýšľajú názov a neskôr ho doplnia, až potom vznikne reklamná kampaň. Tu je však očividné, že skôr, ako podvodné stránky vyrobili s presne rovnakými komentármi ako pri iných prípravkoch doteraz, spustili reklamy a naviedli ľudí tam. Napríklad táto reklama je zobraziteľná na uloz.to a aj na centrum.sk

Ukážka podvodnej reklamy, ktorá vedie na tieto stránky:

smutné je, že na podvodnej reklame je fotografia ukradnutá zo stránok predávajúcich plavky. To dievča nemalo nikdy problém s chudnutím a nadváhou.

Reklama vyššie je tá, ktorá vás sem môže prilákať. Neklikajte na reklamu nad týmto textom. Ide len o ukážku toho, čo vás môže na stránky prilákať. Dievča v plavkách vyzerá dobre. Tak prečo by sme na ňu neklikli? Zelené plavky a dievčina vás ale nikam nezavedú. Banner je stiahnutý a nie je súčasťou ich kampane, preto sa nikam nedostanete.

Rovnaké stránky už v minulosti propagovalo aj mnoho iných bannerov zverejnených na Centrum.sk s celkom inými prípravkami. Písali sme o sérii rôznych bannerov v tomto článku.