Facebook reklama propaguje podvodný hazardný web s chybou

Neuveriteľné, na Facebooku sa objavujú reklamy, propagujúce hazardné hry na príšerne pochybných stránkach, ktoré majú uvedenú adresu Prohuman.sk, no v skutočnosti smerujú na doménu „journaloffortune.com/algoritmus-zavada/“ a ďalšie znaky za lomítkom.

To, čo sa vám snažia natrepať je zarážajúce. Údajne objavili (nesnažte sa zistiť kto) záhadnú chybu v systéme, v ktorom môžete vyhrať stovky, či až tisíce EUR. Problém je, že musíte dať nejaký vklad, aby ste mohli začať hrať a vďaka chybe v systéme algoritmov sa vám na konte objavia tisíce eur. Takto je to prezentované. Dokonca stránky uvádzajú viacero dôkazov o tom, že je to pravda.

VAROVANIE!

Žiaden z dôkazov na tomto webe nehovorí pravdu. Reklama na Facebooku je jedna z podvodných reklám, ktoré sa tam môžu kedykoľvek zobraziť. Lákajú na snímku dôchodcu na ferrari s článkom, ktorý má nadpis síce v slovenčine, no s každým začiatočným písmenom veľkým, čo je vždy chyba nastavení zahraničných portálov, ktoré ignorujú mimoamerické gramatické pravidlá.

Ide o podvod!

Dajte si pozor a určite neverte ďalšiemu pokusu, ako oklamať čo najviac obetí na divadlo. Na celých stránkach nie je pravdivé absolútne nič. Tu je niekoľko dôkazov.

Facebook inzerent sa volá Creative Business Alliance

obsah stránok je v brutálnej slovenčine

stránky sa snažia vyzerať ako magazín – neznámy, podvodný, bezcenný, odporný, zdevastovaný, primitívny, no pre zavádzanie postačujúci

snímky z Facebooku sú fingované, nesedí pomer strán, ani farby, či slovenčina. Mená ľudí neexistujú, profily na obrázkoch neexistujú

stránka nemá jasného majiteľa

komentáre nie sú komentáre, ale falošný nafingovaná balast

vymyslená identita s menom Janko Biskup, je v skutočnosti kradnutá fotografia dôchodcu z domova dôchodcov v meste Toledo v americkom štáde Ohio

skutočný pôvod fotografie údajného Slováka je na tejto adrese: http://seniorbuzz.org/whats-a-senior-center-really-like/

celé podvodné stránky smerujú na reálne existujúce a fungujúce zahraničné online hazardné hry, ale je tu jeden problém. Tie nemusia byť vo veci vôbec zapletené. Podvodný web odkazujúci na tento web totiž nasilu láka ľudí na registráciu a zapojenie do systému, čo znamená, že získava províziu za každého klienta. Je tak evidentné, že aj tento podvodný web bol vyrobený len pre peniaze, aby bohatol na províziách chytených obetí, ktoré dôverovali akémusi pochybeniu algoritmov.

druhá vec je, že ak už sa dostaneme na cieľový web, samotné podmienky affiliate a sekcia pre tento účel sú nedostupné. To nedáva logiku.

Verdit

Čistý príklad podvodnej praktiky zavádzania a klamania ľudí. Nakradnuté identity a fotografie iných ľudí, sú využívané na stránke, na ktorej nie je pravdivé absolútne nič. Zarážajúce je kradnutie dizajnu Facebooku, aby autori stránky vyvolali pocit, že všetky prvky Facebooku sú pravé. Komentáre, či snímky profilov. Všetko je však fingované.