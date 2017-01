Čo robiť ak som naletel podvodníkom a chcem vrátiť tovar?

Čo robiť, ak som naletel a objednal si podvodný prípravok, podvodnú prísadu, podvodný zázrak, alebo čokoľvek, čo pochádza z miest, ktoré spomíname?

Niekoľko rokov sa už venujeme rozsiahlej podvodnej sieti, ktorá pomocou bannerovej reklamy láka ľudí do rôznej pasce. Sú to všetky tie úžasné tvrdenia o novej formuli, novom objave, o tom, ako veľmi sú šokovaní majitelia fitness centier, ako veľmi sú šokovaní automechanici, lekári, dietológovia. A vždy sú to vymyslení ľudia, ktorí reálne nikdy neexistovali, ukradnuté fotografie modelov a modeliek, ľudí z videí, vymyslené pofidérne prípravky o ktorých nikde nenájdete jediné slovo, len na podobne odporných amatérskych stránkach. Takto ľahko je možné prezentovať pokojne aj prevratný liek na rakovinu, o ktorom sa nikde nedozviete len v podivnej exkluzívnej ponuke a vo veľkom si ho začnete objednávať, pretože to niekto na webe tvrdí a tvrdia to aj tí desiati ľudia na stránke. Omyl! Pozor! Ak by sme chceli, my sami si vytvoríme 200 vymyslených ľudí s rovnako nakradnutými fotografiami na internete a začneme vyhlasovať, že máme zázračné hárky papiera, medzi ktoré ak dáte 100 EUR bankovku, vypadnú vám dve.

Čo robiť, ak som naletel a objednal si podvodný prípravok, podvodnú prísadu, podvodný zázrak, alebo čokoľvek, čo pochádza z miest, ktoré spomíname?

Odfotografovať všetok tovar

Od poslaných dokladov a dodacieho listu urobiť fotokópiu

Zaslať tovar na spiatočnú adresu, ak vôbec nejakú uviedli. Ak neuviedli, kontaktovať kuriéra s tým, že on musí disponovať adresou odosielateľa.

Žiadať v priloženom liste peniaze späť v lehote 14 dní – na účet, alebo zloženkou na Vašu adresu.

V prípade, ak nebude vrátená čiastka v stanovenej lehote, kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu so všetkými kópiami dokladov a fotografiami veci.

Pokojne podajte trestné oznámenie na polícii vo vašom bydlisku z dôvodu podvodu. V prípadoch, kedy nevrátia čiastku a hlavne v prípadoch, kedy dorazí prípravok bez slovenského návodu, bez adresy vrátenia, s pochybným obsahom a vôbec ak pôjde o tovar, ktorý je reálne popísaný na viacerých miestach na webe ako podvodný.

Keďže u predajcov z väčšiny stránok chýbajú obchodné podmienky v zrozumiteľnej a kompletnej podobe, sídlo, predajca a skutočný slovenský návod, už to je dostatočným argumentom.

Polícia ani úrady o ničom nevedia

Dôvodom, prečo sa darí podvodníkom vo veľkej miere je to, že ľudia sa nechajú nachytať a už viac ani nepriznajú, že majú problém. Žena nepôjde na políciu s tým, že si kúpila prípravok na chudnutie a podviedli ju. Podvodníci vedia, že tí, čo si objednajú niečo podobné, sa nebudú sťažovať. Veľmi dobre to vedeli aj predajcovia pofidérnych koktailov v slovenských týždenníkoch v minulosti. Minimum sťažností, pretože jednak žena neudržala svoju vôľu a samozrejme tiež mnohé pili koktail v tajnosti, aby neukázali, že si priznávajú váhový problém a ten nemá riešenie.

Obete nekontaktujú obchodnú inšpekciu. Je jedno, či ide o prípravky na posilnenie výkonu motora, prípravky na rast svalov počas spánku bez cvičenia a jedla, prípravky na chudnutie, podvodná kozmetika s prísnym zákazom v ČR, kým na Slovensku sa nepohol ani jeden úrad. Kým Slováci nedajú vedieť, čo si objednali cez hranice, nikto u nás o tom nič nevie. A ani polícia nevie o tom, že nejakí podvodníci operujú a okrádajú ľudí o peniaze. Pritom by stačilo, aby ľudia o svoje peniaze bojovali oveľa viac ako len tým, že sa rozhodnú nerobiť problémy a nevyskakovať.

Ideálne, ak by ste si pamätali miesto, kde ste našli reklamy. Sú miesta, kde podvodné reklamy zobrazí Google a stránka s tým viac menej neurobí nič. Ak sa opakuje, je možné ju blokovať. Sú ale miesta, ako najväčšie slovenské portály, kde sa tieto reklamy zobrazujú priamo, pretože podvodníci cez agentúru nakupujú priestor. Tam by sa pritom dalo urobiť veľa. Stačilo by, aby ste sa pri prihlasovaní do slovenského mailu alebo pri čítaní slovenských správ na mnohých portáloch nemuseli stretávať s podvodnými reklamami a nemuselo by byť riziko tak veľké. Keďže je obetí tak veľa a tak často, ziskovosť celého podvodu len ženie oveľa viac peňazí do drahého priestoru našich portálov. Ak sledujete Facebook facebook.com/Varovania, tak snímky slovenských portálov nie sú falšované. Tie reklamy tam naozaj sú a tie portály tieto reklamy naozaj prezentujú. Upozorňujeme, že len varujeme, nijako tieto portály nepoškodzujeme.

Rozčarovanie na záver

Môžeme o tom písať niekoľko rokov v kuse a robiť akúkoľvek osvetu. Ľudia nás kontaktujú neustále až keď je oheň na streche. V prípade objednávky a zaplatenia pochybného prípravku už je nutné naozaj len vrátiť tovar, všetko si zdokumentovať a v prípade nevrátenia peňazí kontaktovať políciu a zároveň obchodnú inšpekciu. Nás by to ani nevytáčalo, ak by nám niektorí nahnevaní dôchodcovia nepísali, že nás dávajú na súd, pretože sme ich na to neupozornili skôr. My? Skôr? Skôr než si to ten dôchodca objednal niekde na webe? Je azda našou povinnosťou sledovať týchto podvodníkov tak dôkladne aby sme vôbec dokázali ustriehnuť každé ich nové stránky? Radi by sme upozornili, že naša snaha upozorniť na jednotlivé problémy nie je snahou firmy, inštitúcie a nie je platená. Vynakladáme priveľmi veľké úsilie a neraz príliš riskujeme pri pátraní po pôvode a po dôvodoch jednotlivých podvodov. Snažíme sa a chceme pomôcť. Invektívy voči našej redakcii za to, že informujeme „neskoro“ (naozaj nie je našou vinou, že niekto objednáva tovar bez toho, aby predtým overoval na Googli, či je to pravda), alebo nebodaj že informujeme príliš zaujato a možno len „krivdíme, niekoho podnikaniu a snahe pomôcť“. Žiaľ aj také prípady sú.