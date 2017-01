Fotografia slovenských hokejistov v New York Times je podvrh – úspešný

Dnešná výhra Slovákov nad Američanmi na MS Sveta v ľadovom hokeji sa prejavila aj veľkým nadšením na Facebooku, ako inak. V priebehu dňa azda...

Dnešná výhra Slovákov nad Američanmi na MS Sveta v ľadovom hokeji sa prejavila aj veľkým nadšením na Facebooku, ako inak. V priebehu dňa azda u niekoho tretina priateľov zdieľala zvláštnu fotografiu akoby z prvej strany New York Times elektronického vydania, kde sa píše o tom, že bryndzové halušky slovenských hokejistov vyhrali nad hamburgermi Američanov.

Porovnanie, ktoré nedáva zmysel a priamo akoby sa dotýkalo gastronómie – hoci nie väčšinovej a typickej pre USA skôr z pohľadu turistu a prišelca. Aj vám bolo možno zvláštne, ako je možné, že NY Times pred svojimi čitateľmi prezentuje jedlo so slovenskou diakritikou, o ktorom nemajú ani chýru ani slychu? Nedivte sa. Nič podobné nikdy reálne na stránkach nikdy nebolo a ide o podvrh, ktorým sa snažil neznámy autor len zabaviť a zaujať. Podarilo sa. Typické pre slovenský (aj český) Facebook je kradnúť obsah jeden od druhého bez uvádzania zdroja a tak dnes máme viac ako 100 stránok, ktoré fotografiu uvádzajú ako reálnu hlavnú stránku na úspešných tradičných novinách NY Times. Na jednu fotografiu je to však naozaj mimoriadne dobrý a viditeľný úspech. Gratulujeme neznámemu autorovi.

Čiže, neverte tomu, hoci ako predstava je to zaujímavé. Zvláštne na tom je to, že správy zahraničného portálu v tomto prípade vznikli len čisto na Slovensku.