HOAX (2017): oficiálne potvrdené, v Česku povinná vojenská služba

Povinná vojenská služba v Českej republike je vraj údajne už oficiálne potvrdená. Láka vás však len podvodný príspevok na Facebooku, HOAX smerujúci na pochybné...

S vymyslenou poplašnou správou o zavedení povinnej vojenskej dochádzky sme sa už stretli. Momentálne podvodný príspevok šíriaci sa na Facebooku varuje ľudí, že v Čechách bude zavedená povinná vojenská dochádzka. Informáciu priniesol portál LEREN.cz, ktorý je jeden odporný odpad. Nafingované stránky plné reklamy s podvodným obsahom, ktorých jediný účel je ľudí zdržať a ponúknuť im servírovanú reklamu a následne zisk. Povinná vojenská služba je pritom niečo, čo vystraší hlavne mladých. Niet sa čomu diviť, že takéto HOAXy majú úspech, klikateľnosť a vystrašia.

Absolútny podvodný odpad

Týmto stránkam ide o zisk. Dostanete sa totiž na stránku, na ktorej vidíte, že je článok rozdelný na dve časti a ste na prvej časti. Aby ste sa dostali na druhú časť, musíme sa preklikať cez všetko na stránke, alebo len čítať. Horlivý čitateľ naozaj na reklamu klikne, ten čo číta sa dozvie veľmi malinkým písmom celkom dole, že sa dá naozaj prejsť na druhú stranu. Tam sa pritom nedozvie absolútne nič. Trápny balast, jediná veta či dve, ktoré informujú, že to vlastne nie je pravda. Nadpis píše, že je to oficiálne schválené, ale článok píše, že nič nie je zavedené. Skladba viet dokazuje, že autorom musí byť primitív. Veď si prečítajte „Jelikož se zatím neví, jestli bude zákon zaveden, tak ani my nevíme, pro koho bude branný zákon zaveden. Nicméně my bychom zavedli tento zákon pro všechny dnešní „kluky“ se štětcema na hlavě! Sdílejte tento článek Vašim známým.“. Vyhýbajte sa týmto stránkam. Odpadový obsah na nich len zbytočne zdržuje.

Povinná vojenská služba v ČR je len HOAX

Upozornenie

Nezdieľajte tento príspevok a neklikajte naň. Šíri sa podivnými cestami, nevedno či aj pomocou chyby v kóde.

Zavedenie je lož, stránky sú podvodné, príspevok je fingovaný, fotografia kradnutá, portál postavený na príšernom kóde v primitívnej podobe. Prosíme, neroznášajte strach po Facebooku, že vás to čaká. Práve o to ide HOAXom, šokovať a vyvolať poplach. Na rovnakom princípe ako tento podvod fungujú aj také, ako hlásenia o smrti niektorých celebrít a podobne. Aj cieľom sú potom podvodné stránky rozdelené na pár strán, no informácie na nich nie sú žiadne.