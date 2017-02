Pozor: podvodné stránky predávajú Hallupro na vybočený palec

Prípravok Hallupro je propagovaný pomocou podvodných stránok plných lží a zavádzania. Pochybný ZdravotnickyPortal com je nedôveryhodný.

Prípravok Hallupro je propagovaný pomocou podvodných stránok plných lží a zavádzania. Pochybný ZdravotnickyPortal.com, ktorý je dôveryhodný asi ako pupkatý mafián s odisteným granátom v ruke, prezentuje údajný nový zázrak v boji proti vybočeným deformovaným palcom. Toto ochorenie sa nazýva rôzne, napríklad halux, helux, hallux, a podobne. Práve tento zdravotný problém má vyriešiť prípravok, či pomôcka s názvom Hallupro. V minulosti sme tu opakovane mali takéto pomôcky s rôznym názvom.

Kým podvodníci ich na internete predávali za desiatky eur, v skutočnosti vec na ebay stála necelý jediný dolár, dokonca aj s bezplatným poštovným. Bezočivosť s akou sa úspešne darilo ľudí klamať, sa však znova vracia.

Hallupro a problémové stránky ZdravotnickyPortal.com

Nedá sa kontaktovať, pretože majú nedokončený web. Sidebar na niektorých miestach zlyháva a nezobrazuje sa, ide o odfláknuté stránky. Majú tu zopár článkov nafingovaných, ale originálnych. Potlesk. Avšak také články, ako je tento: „http://www.zdravotnickyportal.com/article/hallu_sk/evolucia-v-boji-s-halluxami“ (neodporúčame návštevu) – už nemajú ako typický článok, ale ide o špeciálne nasadenú stránku, ktorá je tu len ukrytá, s vlastným sidebarom a widgetami propagujúcimi prípravok. Celý dizajn a štruktúra webu sa mení a je jasné, že celý web je vytvorený pre tento účel, aby hostil podobné ponuky. Údajne viac ako 17 tisíc Sloveniek už vyskúšallo prípravok. Lož. Údajne lekár menom Gardner je autorom tohto zázraku, ale nech pátrame akokoľvek, o niekom takom nenachádzame zmienku na inom ako podvodnom webe.

Nuž a pri pátraní po tom, kto je vlastne údajný profesor Gardner nakoniec narazíme na objav, ktorý vyvracia celú dôveryhodnosť, celý obsah, pravdivosť, ako azda dostačujúci dôkaz, po ktorom sa už ani nechceme ďalej vŕtať v celom tomto odpornom podvodnom obsahu. Tak ako vždy, keď narazíme na takto príšerne nekvalitný portál s podvodným kódom stránok a zanedbaným webom zámerne, aby oklamal čo najviac ľudí, tak aj teraz je scenár rovnaký. Od podvodných komentárov, ktoré za seba nedokážete pridať, pretože tieto komentáre ani nie sú komentáre, po všetky podvodné identity zneužitých ľudí… Opäť je to to isté. Profesor Gardner neexistuje. Fotografia, ktorú vydávajú za tohto profesora je ukradnutá zo stránok: http://www.chirurgie-alstertal.de/index.php/uber-uns/dr-med-stephan-berg-orthopaede-chirurg-unfallchirurg-hamburg/

Nemecký chirurg a ortopéd Dr. med. Stephan Berg , ktorý nemá nič spoločné s týmto prípravkom ani podvodným webom sa bude určite čudovať, ak ho budeme kontaktovať s tým, že pod menom Gardner ho zneužívajú pochybní podvodníci a predávajú predražené niečo na hallux.

Ale dobre, ešte si dáme jednu čerešničku. Údajný lekár Tom Sandler z týchto podvodných stránok je v skutočnosti viedenský ortopéd Dr. Vedat Sahin, ktorý opäť nemá s týmto prípravkom nič spoločné. Uvedený je napríklad na tejto stránke.

Dôveryhodnosť? Nulová!

Predajné stránky „http://podporacentrum.com/promotion/hallu_sk/mozete-sa-zbavit-halluxov-dokonca-pocas-7-dni“, kam sa dostanete ihneď, ako kliknete na pokus o kúpu prípravku, uvádzajú množstvo príbehov Sloveniek. Je tu dokonca muž, ktorému zabudli vymyslieť a uviesť meno. Muž je v košeli s menovkou a pozerá do fotoaparátu. Máte mať asi pocit, že je to nejaký odborník, pretože tvrdí, že už 16 rokov pomáha ženám s ich problémom na nohách. On je to ale v skutočnosti pracovník tlačiarní a kompletná veľká fotografia sa nachádza na nemeckom webe presne na tomto odkaze. Čiže žiaden odborník, profesionál na ortopédiu, ale ukradnutá a zneužitá fotografia presne tak ako každá jedna fotografia žien na predajných stránkach. Fotografie sme umiestnili aj na Facebook (foto v albume Halllupro), nech si ich lepšie pozriete, ak nechcete navštevovať podvodné stránky samotné.