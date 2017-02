Pozor na rast svalov s FormExplode a web pomoc-svaly-online.com

Presne rovnaké logo, narafičené odkliky, reklamy a hlúposti, propagujú prípravok Formexplode na rast svalov.

Rovnaké podvodné stránky, aké predávajú prípravok Flexa Plus New – presne rovnaké logo, narafičené odkliky, reklamy a hlúposti, propagujú prípravok Formexplode na rast svalov. Vraj odborníci a vedci zo Švajčiarska varujú, že 10 kilogramov svalov dokážete s týmto prípravkom nazbierať už za 1 mesiac. Hlúposti. A opäť je to slovné spojenie „nová formula“. Popis podvodných prvkov je presne identický ako na predošlých stránkach s prípravkom Flexa Plus New na boľavé choré kĺby. Zmenila sa len doména a textový obsah, zameranie, či fotografie. Teraz je to: http://pomoc-svaly-online.com/muscle/

Podvodný banner, ktorý propaguje prípravok a žiaľ cez sieť Google reklamy sa môže objaviť aj u nás.

Odborník na kulturistiku Tomáš Farana neexistuje

Pozor, na stránkach sa uvádza odborník na kulturistiku menom Tomáš Farana. Má byť akousi garanciou, že všetko je pravdivé a všetko naozaj funguje. Nič také. Podvod. Ten chlap posilňuje a vypracoval sa vlastnou drinou. Aj touto fotografiou sa pochválil na sociálnej sieti a títo podvodníci si ju len stiahli.

Čo viac k tomu povedať? Kompletne všetky fotografie sú pokradnuté z internetu z rôznych miest, mená sú vymyslené, ich príbehy vymyslené. Všetky fotografie vypracovaných tiel sú vypracované z reálnej práce a nie z tohto prípravku.

POZOR: neodporúčame nákup, keďže nie je známe ani zloženie, ani predajca, ani reklamačný postup, ani skutočný výrobca, pôvod a okrem toho prípravky s istejším výsledkom sú bežne dostupné aj doma za zlomok ceny. Toto pochybné nič je skôr riziko v každom jednom smere. O to viac, že by ste ho mali jesť.